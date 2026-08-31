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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (15:18 IST)

Toxic Box Office Report: बंपर ओपनिंग के बाद औंधे मुंह गिरी यश की 'टॉक्सिक', बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की हालत खस्ता?

Toxic Box Office Report: बंपर ओपनिंग के बाद औंधे मुंह गिरी यश की 'टॉक्सिक', बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की हालत खस्ता?
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (15:18 IST)
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KGF फ्रेंचाइजी की अपार सफलता के करीब चार साल बाद रॉकिंग स्टार यश (Yash) ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी की है। मलयालम फिल्मों की प्रसिद्ध निर्देशक गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस ग्रिटी गैंग्स्टर ड्रामा फिल्म में यश के साथ-साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी बड़ी अभिनेत्रियां अहम किरदारों में नजर आई हैं। 
 
रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े बहुत शानदार थे और मुंबई सहित कई बड़े शहरों में सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक के शोज हाउसफुल चल रहे थे। फैंस को यश की इस फिल्म से 'केजीएफ 2' जैसी ही आंधी की उम्मीद थी। हालांकि, पहले दिन की ऐतिहासिक और बंपर कमाई के बाद फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ताश के पत्तों की तरह लगातार गिर रहा है। आइए फिल्म के 5 दिनों (पहले एक्सटेंडेड वीकेंड) के आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। 
 

डे वाइज कलेक्शन रिपोर्ट (Day-wise Box Office Collection)

फिल्म ने पहले दिन पूरे भारत में ऐतिहासिक शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद दूसरे दिन से ही आंकड़ों में निराशाजनक गिरावट देखने को मिली है। 
  • पहला दिन (Day 1): 101.10 करोड़ रुपये (नेट भारत) - इस शानदार शुरुआत ने सभी को चौंका दिया था। 
  • दूसरा दिन (Day 2): 37.65 करोड़ रुपये - वर्किंग डे होने के बावजूद यह एक बहुत बड़ी गिरावट थी। 
  • तीसरा दिन (Day 3): 27.20 करोड़ रुपये
  • चौथा दिन (Day 4): 25.10 करोड़ रुपये
  • पांचवां दिन (Day 5 - रविवार): 23.00 करोड़ रुपये
 
शुरुआती 5 दिनों में फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन (All India Net) लगभग 214.10 करोड़ रुपये रहा है, जबकि डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन 255.95 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाया है। फिल्म के स्केल और वीकेंड को देखते हुए ये आंकड़े बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हैं। 
 

हिंदी वर्जन का प्रदर्शन 

उत्तर भारत और खासकर हिंदी बेल्ट में यश की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इसी का नतीजा रहा कि 'टॉक्सिक' के हिंदी वर्जन ने रिलीज के पहले दिन 55.00 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया, जो कि 2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग बन गई। हालांकि, निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण दूसरे दिन यह आंकड़ा सीधे 24.25 करोड़ रुपये पर आ गिरा। रक्षाबंधन की छुट्टी होने के बावजूद भी फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर सकी। 5वें दिन तक हिंदी वर्जन की कमाई लगभग 13.5 करोड़ रुपये के आसपास सिमट गई। शुरुआती 5 दिनों के लंबे वीकेंड में 'टॉक्सिक' के हिंदी संस्करण ने कुल मिलाकर लगभग 122.25 से 125 करोड़ रुपये नेट का ही बिजनेस किया है। 
 

दक्षिण भारत और विदेश में प्रदर्शन 

साउथ की रीजनल मार्केट में भी फिल्म का ग्राफ पहले दिन के बाद तेजी से नीचे आया है।
  • कन्नड़ (Kannada): यश की होम स्टेट मार्केट (कर्नाटक) में फिल्म ने पहले दिन 23.30 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन शुरुआती 3 दिनों में इसका कुल कलेक्शन सिर्फ 36.80 करोड़ रुपये ही हो पाया। 
  • तेलुगु (Telugu): पहले दिन 16 करोड़ रुपये की कमाई के बाद, फिल्म का तेलुगु मार्केट में 3 दिन का कलेक्शन महज 20.50 करोड़ रुपये रहा, यानी दूसरे और तीसरे दिन कोई खास कमाई नहीं हुई। 
  • तमिल और मलयालम (Tamil & Malayalam): इन दोनों भाषाओं में फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और 3 दिनों में तमिल में 7.75 करोड़ रुपये व मलयालम में 1.90 करोड़ रुपये तक ही सिमट गई। 
अगर विदेशी बॉक्स ऑफिस (Overseas Box Office) की बात करें, तो मेकर्स को इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन 5 दिनों में फिल्म ने विदेशी बाजार से महज 29.25 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का ही कलेक्शन किया है। 
 

बजट और हिट/फ्लॉप विश्लेषण 

'टॉक्सिक' को एक विशाल स्केल पर बनाया गया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का प्रोडक्शन बजट लगभग 500 करोड़ रुपये है और प्रमोशन को मिलाकर यह लागत और भी अधिक है। कुछ रिपोर्ट्स तो इस बजट को 850 से 1000 करोड़ रुपये के बीच भी बता रही हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर "हिट" (Hit) का टैग हासिल करने के लिए दुनियाभर में कम से कम 900 रुपये करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। 
 
फिलहाल, 5 दिनों के बाद फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 285.20 करोड़ रुपये तक पहुंच पाया है। अगर बॉक्स ऑफिस के ट्रेंड को देखा जाए, तो फिल्म ने पहले दिन की तुलना में भारी गिरावट दर्ज की है। 3 घंटे और 12 मिनट का बेहद लंबा रनटाइम, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दिया गया 'A' (वयस्क) सर्टिफिकेट, और दर्शकों द्वारा दिए गए निराशाजनक रिव्यू फिल्म के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं। सिनेमाघरों में 50% से अधिक स्क्रीन्स मिलने के बावजूद शोज में दर्शक नहीं पहुंच रहे हैं। शुरुआती कलेक्शन के बाद आ रही भारी गिरावट और नेगेटिव पब्लिक रिएक्शन को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' एक बहुत बड़ी 'फ्लॉप' (Flop) बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। 
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