अनुष्का शर्मा से पहली मुलाकात के वक्त ऐसी हो गई थी विराट कोहली की हालत

बॉलीवुड और क्रिकेट का पुराना नाता रहा है। कई क्रिकेटर और बॉलीवुड हसीनाओं की जोड़ियां बन चुकी हैं। इन्हीं में से एक प्यारी जोड़ी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की है। दोनों की केमेस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं। 11 दिसंबर को अनुष्का और विराट शादी की आठवी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं।

विराट और अनुष्का ने दिसंबर 2017 में इटली में अपने परिवार और खास दोस्तों के बीच सात फेरे लिए थे। अनुष्का और विराट की लव स्टोरी हमेशा चर्चा का विषय रही है।

विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात साल 2013 में एक शैम्पू के विज्ञापन के दौरान हुई थी। अनुष्का के साथ स्क्रीन शेयर करते वक्त विराट काफी घबराए हुए थे। विराट ने बताया था कि, मुझे याद है जब मेरे मैनेजर ने मुझे शैम्पू के ब्रांड के बारे में बताया।

विराट ने बताया था, विज्ञापन करने के लिए मैं काफी उत्साहित था, लेकिन जब मैंने बंटी से पूछा के मेरे साथ कौन है तो उन्होंने अनुष्का शर्मा का नाम लिया। ये बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या?

उन्होंने कहा नहीं मैं सच कह रहा हूं। इसके बाद मैं सोचने लगा कि एक फ्रेम में मैं पेशेवर कलाकार के साथ कैसे एक्टिंग कर कर सकता हूं। मैं बिल्कुल पागल दिखूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, लेकिन मेरे मैनेजर ने मुझे सांत्वना दी।

विराट जब पहली बार अनुष्का से मिले तो इतने नर्वस हो गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। वो सेट पर खड़े थे, अनुष्का लंबी थीं, उपर से वो हील्स पहने हुए सेट पर आई थीं। वो उनसे बहुत लंबी लग रही थीं। विराट नर्वस तो थे ही, उन्होंने सोचा कि कुछ फनी करते हैं और अनुष्का से बोले, क्या आपको इससे ऊंची हील नहीं मिली। अनुष्का ने विराट की इस बात पर हंसने के बजाय कहा, एक्सक्यूज़ मी।

इसके बाद विराट कुछ समय के लिए बहुत अजीब महसूस करने लगे थे। हालांकि उन्होंने अनुष्का को बता दिया कि वो मज़ाक कर रहे थे। वो शूट 3 दिनों तक चला था। धीरे–धीरे दोनों को यह एहसास हुआ कि अलग-अलग करियर बैकग्राउंड होने के बावजूद भी दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। दोनों ने एक ही साल यानी 2008 में अपने करियर की शुरुआत की थी। और भी बहुत सी बातें थी जो दोनों के बीच कॉमन थीं।

बता दें कि विराट और अनुष्का जनवरी 2021 को अपने पहले बच्चे के माता-पिता बने थे। दोनों ने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा। फरवरी 2022 में कपल अपने दूसरे बच्चे के माता-पिता बने। उन्हें अपने बेटे का नाम अकाय रखा है। शादी के बाद से ही अनुष्का ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना रखी है।