इस वजह से 'बवाल' के सेट पर वरुण धवन ने नहीं की जाह्नवी कपूर से बात

varun dhawan did not speak to janhvi kapoor: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर जल्द ही फिल्म 'बवाल' में साथ काम करते नजर आने वाले हैं। दोनों इन दिनों इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। इस दौरान वरुण धवन ने जाह्नवी के साथ काम करने का अनुभव भी बताया। वरुण ने खुलासा किया कि उन्होंने सेट पर एक महीने तक जाह्नवी से बात नहीं की थी।

वरुण धवन ने बताया है कि वह फिल्म 'बवाल' के सेट पर जाह्नवीसे जानबूझकर बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने बवाल की शूटिंग के पहले 20 दिन जाह्नवी कपूर से जरा भी बात नहीं की।ऐसा करने के उनके पास अपने कारण थे।

वरुण ने कहा, शुरुआत में कम से कम पहले एक महीने हम सेट पर जाते थे और मैं कोशिश करता था कि उनसे ज्यादा बातचीत ना करुं। क्योंकि मुझे लगा था कि हम बहुत जल्दी दोस्त बन जाएंगे। मैंने कहा- मुझे ऐसा न करने दें, और मुझे थोड़ा अलग रहने दें।

वरुण धवन ने इसकी वजह बताते हुए कहा, हमें जिस तरह के नेचुरल सीन करने थे, मुझे लगा कि ऐसा करने से वो सीन्स बेहतर होंगे। 20 दिन के बाद मैंने जाह्नवी को इस बारे में बता दिया। नहीं तो वो इसे पर्सनली ले लेती।

बता दें कि फिल्म 'बवाल' को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। यह एक लव स्टोरी फिल्म है जिसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर 21 जुलाई 2023 को रिलीज होगी।