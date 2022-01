टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 में लेम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी लक्जरी स्पोर्ट्स कारों में होगी तोड़-फोड़

प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक अहमद खान और भारत के सबसे कम उम्र के एक्शन हीरो एक्शन एंटरटेनमेंट में समय-समय पर एक अजेय तिकड़ी साबित हुई है।

बागी 2 और बागी 3 जैसी फिल्मों के बाद, तीनों अब के साथ एक्शन में एक नया बेंचमार्क स्थापित करना चाहते हैं। इस बार ब्लॉकबस्टर की अगली कड़ी को एक बड़े बजट में बनाया गया है जिसमें पहले कभी नहीं देखा गया एक्शन देखने मिलेगा।

ऐसा सुनने में आ रहा है कि साजिद नाडियाडवाला की हीरोपंती 2 में लेम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी लक्जरी स्पोर्ट्स कारों को तोड़ा जाएगा। इन कारों को विस्तृत एक्शन सीन्स के हिस्से के रूप में हवा में उछाला जाएगा।

दर्शक टाइगर श्रॉफ से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वह फिल्म के लिए कुछ त्रुटिहीन एक्शन करेंगे जो अपनी पीढ़ी के इकलौते अभिनेता हैं, जिनके पास कई आकर्षक फ्रेंचाइजी हैं। वही आज, अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “Heropanti level doubled up this sched! Shooting for one of the most challenging sequences! Can’t wait to share a glimpse of it! Witness it in cinemas this Eid on 29th April, 2022”.

इस तरह के विस्तृत एक्शन सीन्स को निभाना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी जिसमें कठिन ट्रेनिंग और प्लानिंग की आवश्यकता थी। हालांकि, टीम के सफल ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी एक्शन फ्रेंचाइजी की हर किस्त को देखते हुए, कोई भी कुछ हटकर उम्मीद कर सकता है और हीरोपंती 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा।

रोमांटिक एक्शन फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है और टाइगर श्रॉफ के अलावा इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया भी हैं।