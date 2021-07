फिल्म 'ब्लरर' की शूटिंग शुरू, यह एक्टर निभाएगा तापसी पन्नू के पति का किरदार

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने हाल ही में अपने प्रोडक्शन हाउस की घोषणा की थी और अब उन्होंने अपनी पहली फिल्म, ब्लरर की शूटिंग शुरू करने के साथ इसका शुभारंभ कर दिया है।

टीम ने अपने मुहूर्त शॉट से तस्वीरें साझा कीं है, जहां सभी निर्माताओं को उत्तराखंड में प्रमुख सितारों के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। जैसे कि वे नैनीताल में शूटिंग के लिए रवाना हो गए है, तापसी ने ब्लरर से अपने पति गुलशन देवैया से परिचित करवाते हुए लिखा, Taking over the producer responsibility of revealing my star on board!





'ब्लरर' की शूटिंग आंशिक रूप से नैनीताल की हेरिटेज इमारतों में माल रोड और रूसी बाइपास में की जाएगी। इसके अलावा भीमताल, भवाली सत्तल और मुक्तेश्वर जैसी जगहों पर कुछ सीन्स को कवर किया जाएगा।

इंटेंस पोस्टर के पहले लुक ने दर्शकों को बेहद जिज्ञासु कर दिया है और साथ ही अपने प्रशंसकों व दर्शकों के लिए अनुमान लगाने के लिए बाकी सब कुछ ब्लरर रखते हुए उन्हें अधिक प्रत्याशित कर दिया है।







तापसी पन्नू ने अक्सर फिल्म में दमदार अभिनय से दर्शकों को स्तब्ध किया है और अब फिर से दिल जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तापसी अब 'ब्लरर' के साथ निर्माता बन गई हैं। फिल्म का निर्देशन अजय बहल कर रहे हैं, जो अपनी फिल्म 'सेक्शन 375' के लिए जाने जाते हैं, जिसे आलोचकों से प्रशंसा और दर्शकों से सराहना मिली है।





पवन सोनी और अजय बहल द्वारा लिखित, ब्लरर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जिसमें एक दिलचस्प सामाजिक संदर्भ है, एक ऐसी फिल्म जो आपको अपनी सीटों के किनारे पर रखेगी। पहला लुक एक मनोरंजक कहानी, आशाजनक प्रदर्शन और एक दिलचस्प वॉच का संकेत देती है। फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाएगी और दर्शक अभी से इस पावर-पैक थ्रिलर को देखने के लिए उत्साहित हैं।