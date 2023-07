सनी लियोनी ने शुरू की अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी, स्क्रिप्ट के साथ शेयर की तस्वीर

Sunny Leone gears up for next project: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को हाल ही में फिल्म कैनेडी के लिए फिल्म फेस्टिवल सर्किट में उनकी परफॉरमेंस के लिए काफी सराहना मिल रही है। यही नहीं कान फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल ऑडियंस ने फिल्म के सम्मान में 7 मिनट का लंबा स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया।



कैनेडी की सफलता के बाद अब सनी अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ चुकी हैं, जिसे दर्शक स्क्रीन पर देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। हाल ही में सनी ने सोशल मीडिया पर अपने अगले प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए एक फोटो शेयर की है।

इस तस्वीर में सनी सोफे पर बैठे बड़े ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ती दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दैट इज वन ह्यूज स्क्रिप्ट। गोइंग टू बी ग्रेट।'

कई इंडस्ट्रीज में अपने उल्लेखनीय करियर के साथ सनी लियोनी ने लगातार अपने करिश्मा और प्रतिभा से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है। जैसी ही सनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी यह पोस्ट शेयर की फैंस के बीच सनी के आगामी प्रोजेक्ट को लेकर कयास लगाए जाने लगे।

जहां क्रिटिक्स को कैनेडी में सनी लियोनी का चार्ली का किरदार पसंद आया, वहीं सिनेमाप्रेमी भारत में इसकी रिलीज़ की राह देख रहे हैं। कैनेडी के अलावा उनके पास पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे वह बतौर एक्ट्रेस अपने अभिनय कौशल का एक बार फिर मजबूत उदहारण प्रस्तुत करेंगी।