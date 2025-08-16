शनिवार, 16 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. vivek ranjan agnihotri film the bengal files trailer out
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 16 अगस्त 2025 (14:55 IST)

द बंगाल फाइल्स का दिल दहलाने वाला ट्रेलर रिलीज, दिखी 1946 दंगों की रूह कंपा देने वाली कहानी

Film The Bengal Files Trailer
निर्देशक-प्रोड्यूसर विवेक रंजन अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' काफी समय से सुर्खियों में हैं। रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर खूब विवाद हो रहा है। 16 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर पश्चिम बंगाल में रिलीज होना था, लेकिन कई सिनेमाघरों में इसे लॉन्च करने से मना कर दिया। 
 
हालांकि तमाम विवादों के बावजूद 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में 1946 में बंगाल में हुए दंगों के दर्द को दिखाया गया है। ट्रेलर में बंगाल विभाजन का दर्द दिखाया गया है, जो आज भी पश्चिम बंगाल को व्यथित करता है।
 
3 मिनट 32 सेकेंड के ट्रेलर में खून-खराना और दंगे के रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन देखने को मिल रहे हैं। फिल्म में दो कहानियां साथ में चल रही है। एक ओर 1946 में हुए दंगों की कहानी दिखाई गई है। वहीं दूसरी और मौजूदा वक्त की घटनाओं को दिखाया गया है। 
 
ट्रेलर में गांधी जी की अहिंसा से लेकर राज्य में अवैध प्रवासियों की समस्या तक की बात की गई है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे धर्म की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल में हजारों लोग मारे गए। फिल्म में अनुपम खेर माहत्मा गांधी के रोल में नजर आने वाले हैं। 
 
द बंगाल फाइल्स को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नज़र आएंगे। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मनीषा कोइराला ने नेपाली फिल्म से किया था एक्टिंग करियर शुरू, इलू इलू गर्ल के रूप में हुईं मशहूर

मनीषा कोइराला ने नेपाली फिल्म से किया था एक्टिंग करियर शुरू, इलू इलू गर्ल के रूप में हुईं मशहूरबॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला 55 वर्ष की हो गई हैं। नेपाल के काठमांडू में 16 अगस्त 1970 को जन्मी मनीषा कोइराला के दादा विशेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनीषा कोईराला ने अपने सिने करियर की शुरुआत साल 1989 में रिलीज नेपाली फिल्म 'फेरी भेटुला' से की।

सिनेमा जगत में रजनीकांत को 50 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने दी बधाई

सिनेमा जगत में रजनीकांत को 50 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने दी बधाईसाउथ सुपरस्टार रजनीकांत की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। रजनीकांत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कुली' को लेकर छाए हुए हैं। इसी बीच उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में 50 साल भी पूरे कर लिए हैं। फैंस और सेलेब्स रजनीकांत को बधाई दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रजनीकांत को उनके शानदार सफर के लिए बधाई दी है।

बिग बॉस फेम कशिश कपूर ने खराब किया 85 हजार का गाउन, डिजाइनर बोलीं- ना पैसा दिया ना माफी मांगी

बिग बॉस फेम कशिश कपूर ने खराब किया 85 हजार का गाउन, डिजाइनर बोलीं- ना पैसा दिया ना माफी मांगीबिग बॉस 18 और स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो में नजर आ चुकी कशिश कपूर पर एक डिजाइनर ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। डिजाइनर ने आरोप लगाया कि कशिश ने उनका 85,000 रुपए का एक कॉउचर गाउन खराब कर दिया। कशिश ने जब वो गाउन लौटाया तो वो बहुत गीला और गंदा था जिसकी वजह से वो उसे दोबारा बेच नहीं सकते थे।

पांचवीं बार पिता बनेंगे अरमान मलिक, यूट्यूबर की दूसरी पत्नी कृतिका ने की प्रेग्नेंसी की घोषणा

पांचवीं बार पिता बनेंगे अरमान मलिक, यूट्यूबर की दूसरी पत्नी कृतिका ने की प्रेग्नेंसी की घोषणाबिग बॉस ओटीटी 3 फेम और फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजने वाली हैं। अरमान मलिक पांचवीं बार पिता बनने वाले हैं। यूट्यूबर की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक दूसरी बार मां बनने वाली हैं। कृतिका मलिक ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर खुशखबरी दी है।

बचपन से एक्टर बनना चाहते थे सैफ अली खान, अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद रखा इंडस्ट्री में कदम

बचपन से एक्टर बनना चाहते थे सैफ अली खान, अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद रखा इंडस्ट्री में कदमबॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान 55 वर्ष के हो गए हैं। 16 अगस्त 1970 को दिल्ली में जन्में सैफ अली खान को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनकी मां शर्मिला टैगोर फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रही जबकि पिता नवाब पटौदी क्रिकेटर रहे हैं। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण उनका भी रूझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेता बनने के ख्वाब देखने लगे।

और भी वीडियो देखें

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?

फिल्मों से दूर, फिर भी करोड़ों की मालकिन: उर्वशी रौतेला की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का क्या है राज?उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन हस्तियों में से हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। उनकी लक्ज़री ड्रेस, महंगे बैग और ग्लोबल फ़ैशन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, वे एक शक्तिशाली डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। उनका करियर दिखाता है कि आज के दौर में सफल होने के लिए सिर्फ़ फ़िल्में करना ही ज़रूरी नहीं है।

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्कर

करोड़ों की मालकिन श्वेता तिवारी की जवानी का राज? बेटी पलक से चल रही है खूबसूरती की टक्करटेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लाखों दिलों पर राज करती हैं। 'कसौटी जिंदगी की' से पहचान बनाने वाली श्वेता की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ है और वह प्रति एपिसोड ₹3 लाख चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय श्वेता अपनी फिटनेस और फैशन सेंस से बेटी पलक तिवारी को भी टक्कर देती हैं। दो असफल शादियों के बावजूद, श्वेता ने हर चुनौती का सामना किया है और आज भी एक प्रेरणा बनी हुई हैं।

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होश

44 की उम्र में भी 20 जैसी फिटनेस, श्वेता तिवारी के डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स उड़ा देंगे आपके होशश्वेता तिवारी ने दूसरी बार मां बनने के बाद खुद को जिस तरह फिट किया, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। बिना किसी क्रैश डाइट के उन्होंने केवल संतुलित खानपान, वर्कआउट और माइंडफुलनेस से 10 किलो वजन कम किया। उनका डायट प्लान बेहद सरल है लेकिन असरदार, जिसमें ब्राउन राइस से लेकर योग तक सब कुछ शामिल है। जानिए उनके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीक्रेट, जो आपको भी बदल सकता है।

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?

सनी लियोनी का बॉलीवुड से पत्ता कटा? क्या तमन्ना और उर्वशी ने छीन ली सनी लियोनी की गद्दी?सनी लियोनी लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों से गायब हैं। क्या उनकी लोकप्रियता घटी है या नई एक्ट्रेसेस ने उनकी जगह ले ली है? यह लेख उनकी आखिरी फिल्म, अनुराग कश्यप की 'केनेडी' के रिलीज़ न होने और उनके काम में कमी आने के पीछे की वजहों पर गॉसिपनुमा अंदाज़ में चर्चा करता है। क्या उम्र या हुस्न के फीका पड़ने से उनके करियर पर असर पड़ा है?

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं

काजोल की 5 फिल्में, जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैंयहाँ काजोल की 5 सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की मासूम सिमरन से लेकर 'गुप्त' की खतरनाक ईशा तक, काजोल ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। यह आर्टिकल उनकी एक्टिंग की रेंज, हर फिल्म की कहानी और उनके यादगार किरदारों पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनाया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com