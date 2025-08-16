सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उर्वशी रौतेला ने दी प्रतिक्रिया, बोलीं- वैक्सीन और नसबंदी कर सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश का कई पशु प्रेमी और सेलेब्स कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं अब एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने भी सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर दिल से बेबाक प्रतिक्रिया दी है।

गहरी आस्था और दृढ़ विश्वास के साथ उर्वशी ने कहा, अगर भारत कोविड के दौरान 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे सकता है, तो हम हर कुत्ते को भी वैक्सीन और नसबंदी कर सकते हैं।

जानवरों से अपनी आध्यात्मिक जुड़ाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि कुत्ते भगवान भैरव के वाहन और गुरु दत्तात्रेय के साथी” हैं। उनके अनुसार, इनकी देखभाल करना सिर्फ पशु कल्याण नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। यह सिर्फ एनिमल वेलफेयर नहीं, यह हमारा धर्म है।

उर्वशी रौतेला का यह बयान करुणा और व्यावहारिक सोच का संगम है, जो आवारा कुत्तों की रक्षा करते हुए जन सुरक्षा सुनिश्चित करने की राह दिखाता है। उर्वशी की बातें पूरे देश में पशु-प्रेमियों के दिल को छू रही हैं, और लोगों को इस मुद्दे को मानवता और अध्यात्म की नजर से देखने के लिए प्रेरित कर रही हैं।