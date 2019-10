सनी कौशल और रुखसार ढिल्लों की फिल्म 'भांगड़ा पा ले' का ट्रेलर हुआ रिलीज

रॉनी स्क्रूवाला की आरएसवीपी और रुखसार ढिल्लों के साथ डांस फ्रेंचाइजी 'भांगड़ा पा ले' लेकर आ रही है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। वहीं ट्रेलर रिलीज से पहले फिल्म की मुख्य जोड़ी हाल ही में गुरुद्वारा पहुंची जहां उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा।निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, 'Yeh भांगड़ा hai janaab! India te इंडिया waalon di shaan hai! Presenting the official trailer of #BhangraPaaLe'