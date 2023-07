शेखर कपूर की रोमांटिक कॉमेडी 'व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट?' नेटफ्लिक्स यूके पर हुई रिलीज

What's Love Got to Do with It: प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर की नवीनतम रोमांटिक कॉमेडी 'व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट?' सिनेमाघरों में अपनी उल्लेखनीय सफलता के बाद, बहुप्रतीक्षित फिल्म को अब नेटफ्लिक्स यूके में अपनी जगह बनाते हुए एक नया दर्शक वर्ग मिल गया है।



प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा अभिनीत यह फिल्म हास्य, इमोशंस और चार्म के ज़बरदस्त मिश्रण के साथ आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं का पता लगाती है। इसकी उत्कृष्टता ने 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 9 नामांकन अर्जित किए। जिसमें बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट ब्रिटिश फ़िल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सहित 4 पुरस्कार जीते।

दूरदर्शी फिल्म निर्माता को हाल ही में आईजीएफ के यूके-इंडिया अवार्ड्स में प्रतिष्ठित 'लाइफटाइम कॉन्ट्रिब्यूशन टू यूके-इंडिया रिलेशन्स' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपनी उपलब्धियों के अलावा, शेखर को कई प्रशंसाए0 भी मिलीं, जिनमें उनकी हालिया फिल्म, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट? के लिए 'बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड' भी शामिल है।

शेखर कपूर वर्तमान में विभिन्न प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, जिनमें से एक बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मासूम: द नेक्स्ट जेनरेशन' के म्यूजिक स्कोर पर काम करना भी शामिल है।