बचपन से एक्टर बनना चाहते थे संजीव कुमार, दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में बनाई खास पहचान

Sunny Leone gears up for next project: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को हाल ही में फिल्म कैनेडी के लिए फिल्म फेस्टिवल सर्किट में उनकी परफॉरमेंस के लिए काफी सराहना मिल रही है। यही नहीं कान फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल ऑडियंस ने फिल्म के सम्मान में 7 मिनट का लंबा स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया।