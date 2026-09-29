राम बनने की जिम्मेदारी पर रणबीर कपूर बोले- यह सिर्फ किरदार नहीं, लोगों के विश्वास को निभाने का संकल्प है

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर ने इस किरदार से जुड़ी अपनी भावनाओं और जिम्मेदारी को लेकर खुलकर बात की है। फिल्म के मेकर्स ने एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया है, जिसमें रणबीर के किरदार की तैयारी, उनका शारीरिक बदलाव और इस पौराणिक महाकाव्य को पर्दे पर उतारने की सोच दिखाई गई है।

वीडियो में रणबीर कपूर कहते नजर आए कि भगवान राम की सबसे बड़ी ताकत उनका धनुष नहीं, बल्कि उनकी ‘क्षमा’ यानी दूसरों को माफ करने की क्षमता है। रणबीर ने कहा, “यह कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक फिल्म ऑफर हुई और किरदार रोमांचक लगा। यह एक जिम्मेदारी है।”

उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकार के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी सोच, विश्वास और सादगी है। रणबीर ने बताया कि वह हर दिन खुद को याद दिलाते थे कि उनका लक्ष्य इस भूमिका के योग्य बनना नहीं, बल्कि उस विश्वास के योग्य बनना है जो लोग इस कहानी में रखते हैं।

रणबीर ने कहा, “मेरा काम यह साबित करना नहीं है कि मैं इस भूमिका के लायक हूं। मेरा काम उस भरोसे को निभाना है जो लोगों ने इस कहानी पर रखा है।”

अरुण गोविल ने रणबीर की तारीफ की

बिहाइंड द सीन वीडियो में भगवान राम के पिता राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे अरुण गोविल ने भी रणबीर कपूर की कास्टिंग पर अपनी राय रखी। अरुण गोविल ने कहा कि उन्होंने भगवान राम को जिस तरह चलने, बैठने और बोलने की कल्पना की थी, रणबीर में उन गुणों की झलक दिखाई देती है।

उन्होंने कहा कि आमतौर पर किसी सुपरस्टार से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह बड़ों के पैर छुए, लेकिन रणबीर हमेशा ऐसा करते हैं। अरुण गोविल ने रणबीर के व्यवहार और विनम्रता को इस भूमिका के लिए महत्वपूर्ण बताया।

नितेश तिवारी के लिए राम का चुनाव बड़ी चुनौती

फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने भी बताया कि भगवान राम की भूमिका के लिए कलाकार चुनना बेहद कठिन काम था। उन्होंने कहा कि भारत में लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान राम के गुणों का सिर्फ एक प्रतिशत भी अपने जीवन में उतार ले, तो वह बेहतर इंसान बन सकता है।

नितेश के मुताबिक, भगवान राम जैसे आदर्श व्यक्तित्व को पर्दे पर दिखाना आसान नहीं है और कोई भी कलाकार इस भूमिका को पूरी तरह निभाने का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब निर्माता नमित मल्होत्रा ने रणबीर कपूर का नाम सुझाया, तो उन्हें लगा कि रणबीर इस किरदार के लिए जरूरी गुणों को पूरा करते हैं।

‘रामायण’ में नजर आएंगे साई पल्लवी और यश

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि यश फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म दो भागों में रिलीज होगी।

फिल्म का पहला भाग इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने की योजना है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा।