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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 29 September 2026 (13:02 IST)

Bigg Boss 2026: काज़ी तौक़ीर का दिमाग या रिति के तेवर? जानें बिग बॉस के इन 5 दमदार खिलाड़ियों का अब तक का रिपोर्ट कार्ड!

बिग बॉस 2026 के Top 5 कंटेस्टेंट्स: मैरी कॉम का इमोशनल कार्ड या आम्रपाली-माही का जादू, कौन मार रहा है बाजी?
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 29 Sep 2026 (13:02 IST)
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बिग बॉस 2026 के Top 5 कंटेस्टेंट्स: मैरी कॉम का इमोशनल कार्ड या आम्रपाली-माही का जादू, कौन मार रहा है बाजी?
रियालिटी शो 'बिग बॉस 2026' ने जल्दी ही दर्शकों पर अपनी पकड़ बना ली है और हर बीतते दिन के साथ घर के अंदर घमासान तेज़ होता जा रहा है। इस सीज़न में एंटरटेनमेंट, रणनीति और तीखी तकरार का ज़बरदस्त कॉकटेल देखने को मिल रहा है। इस बार घर में बॉलीवुड, भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर स्पोर्ट्स और टीवी जगत के दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 
 
अगर हम घर के 5 सबसे चर्चित और मजबूत खिलाड़ियों की बात करें, तो काज़ी तौक़ीर, रिति तिवारी, आम्रपाली दुबे, मैरी कॉम और माही विज ने दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रखा है। आइए जानते हैं कि अब तक इनका खेल कैसा रहा है, ये कहाँ सही साबित हो रहे हैं और कहाँ चूक कर रहे हैं! 
 

1. काज़ी तौक़ीर: मर्यादा, संयम और दिमाग की मिसाल (Qazi Touqeer)

  • गेम का मिज़ाज: 'फेम गुरुकुल' के विनर रहे काज़ी तौक़ीर लंबे समय बाद रियलिटी टीवी पर लौटे हैं और उनका अंदाज़ किसी चतुर मास्टरमाइंड से कम नहीं है। काज़ी घर के अंदर बिना किसी गाली-गलौज या अपशब्द के बेहद सलीके से लड़ते हैं। 
  • कहाँ सही हो रहे हैं: काज़ी का खेल पूरी तरह से दिमागी और संतुलित है। हाल ही में सलमान खान ने भी वीकेंड का वार पर काज़ी की तारीफ की कि उन्होंने किस तरह 20 साल के करियर के तानों और घर के अपमान को गरिमा के साथ झेला है। अपनी गायकी से दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ वह घर के मुद्दों में कूल रहकर लॉजिकल प्वाइंट्स रखते हैं। 
  • कहाँ गलत हो रहे हैं: कई बार बहुत ज्यादा 'नाइस गाय' बने रहना बिग बॉस के मेकर्स और फैंस को थोड़ा सुस्त लग सकता है। अगर वह अपनी आक्रामकता को सही जगह नहीं लाएंगे, तो बाकी कंटेस्टेंट्स उन पर हावी होने की कोशिश करेंगे।
  • जीत के दावेदार? बिल्कुल! उनका संयम और तगड़ा फैन बेस उन्हें इस शो की ट्रॉफी का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है।
 

2. रिति तिवारी: आक्रामकता, बेबाकी और सलमान की क्लास (Rhiti Tiwari) 

  • गेम का मिज़ाज: भोजपुरी स्टार और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी घर में सबसे ज्यादा आक्रामक कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं। वह न तो किसी से दबती हैं और न ही अपनी बात कहने में झिझकती हैं।
  • कहाँ सही हो रही हैं: रिति का कॉन्फिडेंस और फ्रंटफुट पर खेलने का जज्बा काबिले तारीफ है। वह शो में पूरी तरह से विजिबल हैं और कंटेंट देने में किसी से पीछे नहीं हैं। 
  • कहाँ गलत हो रही हैं: आक्रामकता के चक्कर में रिति अक्सर मर्यादा लांघ जाती हैं। रैप-डिस बैटल और घर के झगड़ों में उनकी भाषा इतनी तीखी हो गई कि सलमान खान को वीकेंड का वार पर उन्हें टोकना पड़ा और 'डॉली बिंद्रा' तक से उनकी तुलना करनी पड़ी।
  • आगे का रास्ता: सलमान से पड़ी डांट के बाद अब रिति खुद को संभालती दिख रही हैं। अगर उन्होंने अपनी आक्रामकता को सही दिशा दी, तो वह लंबा रेस का घोड़ा साबित होंगी। 
 

3. एमसी मैरी कॉम: लीजेंड वाली छवि और इमोशनल कार्ड (MC Mary Kom)

  • गेम का मिज़ाज: 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम जब बिग बॉस में आईं, तो हर कोई हैरान रह गया। रिंग में विरोधियों को पछाड़ने वाली मैरी कॉम घर के अंदर शुरुआत में काफी शांत और संयमित नज़र आईं।
  • कहाँ सही हो रही हैं: अपनी 'लीजेंड' वाली छवि को बनाए रखते हुए मैरी कॉम घर में सबका सम्मान हासिल कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने कठिन दौर और जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। 
  • कहाँ गलत हो रही हैं: मैरी कॉम ने अब तक अपना असली आक्रामक खेल छिपा कर रखा है। वह किसी भी बड़े विवाद या टास्क में सीधे कूदने से बच रही हैं। बिग बॉस के घर में सिर्फ शरीफ बनकर रहना आपको ज्यादा आगे तक नहीं ले जा सकता।
  • गेम चेंजर पल: अगर मैरी कॉम ने अपनी लीजेंड वाली हिचक को छोड़कर रिंग की तरह घर में भी पंच जड़ना शुरू कर दिया, तो फिर कोई उन्हें ट्रॉफी जीतने से रोक नहीं पाएगा।
 

4. आम्रपाली दुबे: भोजपुरी क्वीन की स्क्रीन प्रेजेंस (Amrapali Dubey)

  • गेम का मिज़ाज: भोजपुरी सिनेमा की सुपर-हिट एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे घर में अपनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और समझदारी से जगह बना रही हैं।
  • कहाँ सही हो रही हैं: आम्रपाली का स्वभाव काफी परिपक्व और सुलझा हुआ है। वह घर के माहौल को हल्का-फुल्का रखना जानती हैं और भोजपुरी फैंस का ज़बरदस्त समर्थन उनके साथ है। 
  • कहाँ गलत हो रही हैं: वह अक्सर गेम में बहुत ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश करती हैं। बड़े मुद्दों पर स्टैंड लेने के बजाय वह कई बार ग्रुप डायनेमिक्स के पीछे छिप जाती हैं।
  • आगे की राह: आम्रपाली को थोड़ा और खुलकर फ्रंटफुट पर आकर मास्टरस्ट्रोक खेलने की जरूरत है ताकि उनका स्टारडम रियलिटी शो में भी साफ चमके।
 

5. माही विज: अनुभव और समझदारी का कॉम्बिनेशन (Mahhi Vij) 

  • गेम का मिज़ाज: टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा माही विज बिग बॉस के इस सीज़न में एक मैच्योर और समझदार खिलाड़ी की भूमिका निभा रही हैं। 
  • कहाँ सही हो रही हैं: माही को रियलिटी शो और कैमरे की पूरी समझ है। वह घर के रिश्तों को अच्छे से संभालती हैं और टास्क में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। 
  • कहाँ गलत हो रही हैं: कभी-कभी वह बहुत ज्यादा कूटनीतिक (Diplomatic) हो जाती हैं। दर्शक उनसे तीखे स्टैंड और कड़े फैसलों की उम्मीद करते हैं, जहाँ वह थोड़ी सुस्त नज़र आती हैं।
  • आगे का सफर: अगर माही ने कूटनीति छोड़कर सीधे पंगे लेना शुरू किए, तो वह टॉप 3 में आसानी से अपनी जगह पक्की कर सकती हैं।
 
बिग बॉस 2026 में जहाँ काज़ी तौक़ीर अपने ठंडे दिमाग से दिल जीत रहे हैं, वहीं रिति तिवारी का धमाकेदार अंदाज़ मिर्च-मसाला जोड़ रहा है। मैरी कॉम के रियल इमोशन और आम्रपाली-माही का स्टारडम शो को परफेक्ट एंटरटेनमेंट बना रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस हाउस में कौन सा स्टार अंत तक टिक पाता है और चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करता है!
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