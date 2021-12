राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने लॉन्च की अपनी ऑटोबायोग्राफी 'द स्ट्रेंजर इन द मिरर'

दिग्गज निर्देशक से लेखक बने राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बीते दिन मुंबई के बांद्रा में स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में एक बड़े इवेंट में अपनी पहली किताब 'द स्ट्रेंजर इन द मिरर' लॉन्च कर दी है। दिग्गज निर्देशक से लेखक बने राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बीते दिन मुंबई के बांद्रा में स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में एक बड़े इवेंट में अपनी पहली किताब 'द स्ट्रेंजर इन द मिरर' लॉन्च कर दी है।





राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने किताब के बारे में साझा करते हुए कहा, is the outlet to what I want to convey. This book is combined by those movements which we couldn't express till today.





उनकी किताब में फॉरवर्ड महान संगीतकार ए.आर. रहमान और आफ्टरवर्ड सुपरस्टार ने दिया है। राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने एक निर्देशक के रूप में दर्शकों को कुछ सबसे यादगार और मनोरंजक क्लासिक्स दिए हैं, कुछ सबसे प्रतिभाशाली सुपरस्टारों के साथ काम किया है और उन्हें भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों के लिए श्रेय दिया जाता है।

राकेश ओमप्रकाश मेहरा एक ऐसा नाम है जिसे पूरा भारत दिल से जानता है और उनकी ऑटोबायोग्राफी, 'द स्ट्रेंजर इन द मिरर' के लिए दर्शक उत्साहित थे क्योंकि सभी इस पुस्तक के जरिए इस फिल्ममेकिंग जीनियस के जीवन में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते थे।