प्रभास को क्यों कहा जाता है ‘डार्लिंग’? इन 7 किस्सों में छिपा है सुपरस्टार की सादगी का राज

प्रभास का पैन-इंडिया सुपरस्टार के रूप में कद आज किसी से छिपा नहीं है। उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके लिए लोगों की पसंद और सम्मान सिर्फ उनकी लोकप्रियता तक सीमित नहीं है। उनके साथ काम कर चुके फिल्ममेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनकी मेहनत, लगन और फिल्मों के प्रति उनके भरोसे की तारीफ कर चुके हैं।

वहीं, जो लोग प्रभास से मिले हैं, वे भी उनकी सादगी, गर्मजोशी और मेहमाननवाजी की बातें करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 खास मौके, जो बताते हैं कि प्रभास को इतना खास क्या बनाता है।

1. एस.एस. राजामौली ने प्रभास की जबरदस्त मेहनत को सराहा

एस.एस. राजामौली ने कई बार प्रभास की मेहनत और समर्पण की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म को संभव बनाने में प्रभास की मेहनत का बड़ा योगदान था। अभिनेता ने इस प्रोजेक्ट को लगभग पांच साल दिए और पूरी लगन के साथ फिल्म के लिए काम किया।

2. शोबू यारलागड्डा के लिए प्रभास ही थे बाहुबली

बाहुबली के निर्माता शोबू यारलागड्डा ने बताया था कि अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली का किरदार प्रभास को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। इस भूमिका के लिए निर्माताओं ने कभी किसी दूसरे अभिनेता के बारे में नहीं सोचा था।

3. नाग अश्विन ने प्रभास के भरोसे की बात की

फिल्म निर्देशक नाग अश्विन ने बताया कि प्रभास को कल्कि 2898 एडी पर शुरुआत से ही पूरा भरोसा था। फिल्म को बनाने में काफी समय लगा और कई चुनौतियां भी आईं, लेकिन प्रभास का प्रोजेक्ट पर विश्वास बना रहा। नाग अश्विन ने प्रभास की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और उनके व्यक्तित्व की भी तारीफ की और कहा कि उनका लुक और कद पौराणिक योद्धाओं की भूमिका के लिए बिल्कुल सही है।

4. प्रशांत नील ने प्रभास के स्टारडम को बताया खास

प्रशांत नील ने प्रभास को एक बड़े स्टार के रूप में याद करते हुए कहा कि बाहुबली के बाद वह और भी बड़े स्टार बन गए। यह बात बताती है कि प्रभास की लोकप्रियता और स्टारडम सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में उनकी अपनी पहचान है।

5. रवि शंकर ने प्रभास की काम के प्रति लगन बताई

निर्माता रवि शंकर ने हाल ही में बताया कि प्रभास अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं। बताया जाता है कि वह सुबह 8 बजे सेट पर पहुंचकर शाम 6 या 6:30 बजे तक शूट करते हैं। कई बार उनकी शूटिंग सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक भी चलती है। यहां तक कि छुट्टी के दिन भी वह सेट पर पहुंचकर मॉनिटर के पास बैठते हैं और फिल्म की प्रक्रिया में अपना सहयोग देते हैं।

6. अनिल रविपुडी ने बताया ‘डार्लिंग प्रभास’ के पीछे की वजह

निर्देशक अनिल रविपुडी ने प्रभास की सादगी और सीनियर कलाकारों के प्रति उनके सम्मान की तारीफ की। उन्होंने बताया कि प्रभास की एक बात से ही उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके मुताबिक, प्रभास की इंसानियत और उनका सरल स्वभाव ही उन्हें लोगों का इतना प्यार दिलाता है, जिसकी वजह से उन्हें प्यार से ‘डार्लिंग प्रभास’ कहा जाता है।

7. दिनजीत अय्याथन के साथ एक यादगार शाम

प्रभास के साथ एक सामान्य मुलाकात भी यादगार बन जाती है। किश्किंधा कांडम के निर्देशक दिनजीत अय्याथन ने प्रभास के साथ एक शाम की तस्वीर साझा की थी। उन्होंने उनके साथ हुई बातचीत, हंसी-मजाक, डिनर और प्रभास की गर्मजोशी से की गई मेहमाननवाजी की तारीफ की। बताया जाता है कि प्रभास दिनजीत के काम को काफी पसंद करते हैं। उन्होंने बाद में निर्देशक को मैसेज करके किश्किंधा कांडम की तारीफ भी की और फिल्म के क्लाइमैक्स को ‘असाधारण’ बताया।

अपनी मेहनत, सादगी, मेहमाननवाजी और फिल्मों के प्रति अपने भरोसे से प्रभास ने सिर्फ एक सुपरस्टार की पहचान नहीं बनाई है, बल्कि उन लोगों का सच्चा सम्मान भी हासिल किया है, जिन्होंने उनके साथ काम किया है या उन्हें करीब से जाना है। दर्शकों के लिए वह एक बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं, वहीं उनके साथ काम करने वालों के लिए वह ऐसे कलाकार हैं, जो अपनी फिल्म और उसके विजन के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं।

प्रभास की आने वाली फिल्मों की लाइनअप भी काफी शानदार है। पैन-इंडिया सुपरस्टार जल्द ही फौजी, स्पिरिट, सालार: पार्ट 2 – शौर्यांग पर्व और कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्मों में नजर आएंगे। उनकी ये फिल्में भारतीय सिनेमा के बढ़ते दायरे और बड़े स्तर को एक नई पहचान देने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।