'रामायण' के 'लक्ष्मण' सुनील लहरी से रक्षाबंधन पर हुई बड़ी भूल, वीडियो जारी कर मांगी माफी

रामानंद सागर के पौराणिक धारावाहिक 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता सुनील लहरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सुनील लहरी से हाल ही में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक अनजानी चूक हो गई।

इस भूल के सामने आने के बाद जब लोगों ने सुनील लहरी को टोकना शुरू किया, तो अभिनेता ने बेहद सादगी और विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक नया वीडियो जारी कर फैंस से माफी मांगी है।



मिलिये मेरी नई बहन से, इनका भाई नहीं है, इन्होने मुझे अपना भाई बनाने का अनुरोध किया है, इनका नाम सोनम है, कई सालों से मैं इन से फल खरीदता हूं, रिश्ते खून के ही नहीं, आदर और सम्मान के भी होते हैं

Meet my new sister, she doesn't have a brother, she requested me to be her brother, pic.twitter.com/aHuptBYlFh — Sunil lahri (@LahriSunil) August 29, 2026

हाल ही में रक्षाबंधन के मौके पर सुनील लहरी ने अपनी मुंहबोली बहन सोनम के साथ एक बेहद प्यारा और भावुक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि सोनम उनका एक छोटे भाई की तरह ध्यान रखती हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखती हैं और उन्हें फल-फ्रूट खिलाती हैं। हालांकि इस वीडियो का मकसद एक खूबसूरत रिश्ते को दुनिया के सामने लाना था, लेकिन यूजर्स की नजर एक ऐसी बात पर पड़ी जिसने विवाद का रूप ले लिया।

दरअसल, रक्षाबंधन के दौरान सुनील लहरी ने सीधे (दाहिने) हाथ के बजाय अपने उल्टे (बाएं) हाथ में राखी बंधवा ली थी। भारतीय सनातन परंपरा और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, रक्षाबंधन पर हमेशा दाहिने हाथ की कलाई पर ही रक्षासूत्र या राखी बांधने का विधान है। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स और प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में उन्हें उनकी इस गलती की ओर ध्यान दिलाना शुरू कर दिया।

भावुक होकर उठा दिया था गलत हाथ

जब यह मामला बढ़ा और उनके परिवार वालों ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया, तो सुनील लहरी ने तुरंत एक नया वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अपनी सफाई में उन्होंने बताया कि आखिर उनसे यह गलती कैसे और क्यों हुई।

भावुक होकर भावनाओं में बहकर आप कुछ गलती कर बैठते हैं लेकिन आपके भाव सही हैं तो गलती की माफी भी हो सकती है जैसा मेरे साथ हुआ राखी वाले दिन

At times,1 get emotional carried away by ur feelings n end up making a mistake, but if ur intention is right,then the mistake can be forgiven pic.twitter.com/Fn4c0oRvkz — Sunil lahri (@LahriSunil) September 2, 2026

उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, 'भावुक होकर भावनाओं में बहकर आप कुछ गलती कर बैठते हैं, लेकिन अगर आपके भाव सही हैं तो गलती की माफी भी हो सकती है, जैसा मेरे साथ हुआ राखी वाले दिन।'

वीडियो में बात करते हुए अभिनेता काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, कभी-कभी हम भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि सही और गलत का ध्यान नहीं रहता। रक्षाबंधन वाले दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं इस बात को सोचकर बेहद भावुक हो गया था कि एक छोटी बच्ची, जिसने बचपन में ही अपने माता-पिता को खो दिया और जिसका कोई सगा भाई नहीं है, वह आज मुझे अपना भाई मानकर राखी बांधने आई है।

सोनम को भी नहीं थी परंपरा की जानकारी

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुनील लहरी ने आगे बताया कि इस अत्यधिक भावुकता के कारण उनका ध्यान भटक गया और उन्होंने अनजाने में अपना सीधा हाथ आगे करने के बजाय उल्टा हाथ बढ़ा दिया। वहीं सोनम ने भी इससे पहले कभी किसी को राखी नहीं बांधी थी, इसलिए उसे भी इस परंपरा और रीति-रिवाज का ज्ञान नहीं था। उसने बिना सोचे-समझे उनके उल्टे हाथ पर ही राखी बांध दी।

अभिनेता ने कहा, मुझे अपनी इस चूक का अहसास तब हुआ जब मेरे परिवार के सदस्यों और आप में से कुछ शुभचिंतकों ने इस ओर मेरा ध्यान खींचा। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जो हुआ वह अनजाने में हुआ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भविष्य में इस तरह की कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक गलती दोबारा न हो।

सुनील लहरी के इस माफीनामे वाले वीडियो के सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों का दिल एक बार फिर पिघल गया है। लोग सोशल मीडिया पर उनके इस सहज और निश्छल व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का मानना है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार कर माफी मांगना एक बड़े और सच्चे इंसान की पहचान है।