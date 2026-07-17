OTT Releases Today: आज 17 जुलाई को रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और वेब सीरीज, नोट कर लें अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट!

यदि आप भी इस वीकेंड घर बैठे कुछ नया और मजेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज, यानी 17 जुलाई 2026 को OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका होने जा रहा है। नेटफ्लिक्स (Netflix) से लेकर जियोहॉटस्टार (JioHotstar) तक, रोमांस, थ्रिलर और हॉरर-फैंटेसी से भरपूर कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज डिजिटल स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी हैं।

आइए जानते हैं कि आज आपको अपनी वॉचलिस्ट में किन-किन टाइटल्स को शामिल करना चाहिए।

1. Chand Mera Dil (चाँद मेरा दिल) — जियोहॉटस्टार

थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अनन्या पांडे (Ananya Panday) और लक्ष्य (Lakshya) की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'चाँद मेरा दिल' आज से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। करन जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है।

क्यों देखें: अगर आपको 'आरव और चांदनी' की दिल छू लेने वाली मॉडर्न लव स्टोरी, बेहतरीन म्यूजिक और इमोशनल ड्रामा पसंद है, तो यह फिल्म आपके परफेक्ट डेट नाइट या वीकेंड बिंज के लिए बेस्ट ऑप्शन है।





2. Raktanchal Season 3 (रक्तांचल सीजन 3) — अमेज़न एमएक्स प्लेयर

पूर्वांचल के खूंखार माफिया नेटवर्क और क्राइम सिंडिकेट पर आधारित लोकप्रिय सीरीज 'रक्तांचल सीजन 3' का इंतजार खत्म हो गया है। रितम श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी यह सीरीज आज से पूरी तरह मुफ्त (Free) देखी जा सकती है।

क्यों देखें: उत्तर प्रदेश की राजनीति और गैंगवार की पुरानी दुश्मनी इस सीजन में और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी है। अगर आप पावर स्ट्रगल और हैवी एक्शन थ्रिलर के शौकीन हैं, तो इसे बिल्कुल मिस न करें।

3. The East Palace (द ईस्ट पैलेस) — नेटफ्लिक्स

के-ड्रामा (Korean Drama) और हॉरर के शौकीनों के लिए नेटफ्लिक्स आज एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेकर आया है। नाम जू-ह्युक और रोह यून-सियो स्टारर 'The East Palace' आज रिलीज हो गई है।

क्यों देखें: यह एक शाही महल की कहानी है जो एक रहस्यमयी शाप की चपेट में है। फैंटेसी और सुपरनेचुरल ताकतों से लड़ते दो अजनबियों की यह कहानी आपको अंत तक बांधकर रखेगी।





4. Heartstopper Forever (हार्टस्टॉपर फॉरएवर) — नेटफ्लिक्स

पॉपुलर कमिंग-ऑफ-एज रोमांस सीरीज का आखिरी और बेहद भावुक कर देने वाला चैप्टर 'हार्टस्टॉपर फॉरएवर' आज नेटफ्लिक्स पर लाइव हो चुका है। निक और चार्ली की यह आखिरी कहानी फैंस को अलविदा कहने के लिए तैयार है।

अगर आप सिनेमाहॉल के बजाय घर पर ही थ्रिलर के दीवाने हैं, तो 'रक्तांचल 3' से शुरुआत करें और यदि पार्टनर के साथ लाइट-हार्टेड कंटेंट देखना चाहते हैं, तो 'चाँद मेरा दिल' बेस्ट पिक है।