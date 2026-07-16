खुशाली कुमार की 'दुल्हनिया ले आएगी' का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दिखेगा शादी और कॉमेडी का अनोखा स्वयंवर

बॉलीवुड में शादियों के बैकड्रॉप पर बनी पारिवारिक और कॉमेडी फिल्मों का एक अलग ही क्रेज रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने और दर्शकों को गुदगुदाने के लिए एक नई फिल्म तैयार है। अभिनेत्री खुशाली कुमार, दिग्गज अभिनेता महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा की मुख्य भूमिकाओं से सजी अपकमिंग फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' का मजेदार ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।

आकाशादित्य लामा के निर्देशन में बनी यह फिल्म शादी के ड्रामे और कॉमेडी का एक ऐसा कॉकटेल लेकर आ रही है, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का दम रखता है। फिल्म की कहानी किसी आम लव स्टोरी या फैमिली ड्रामे जैसी नहीं है, बल्कि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है।

कहानी घूमती है 'नव्या' (खुशाली कुमार) के इर्द-गिर्द, जो एक बड़े बिजनेसमैन देवी प्रसाद की इकलौती बेटी है। नव्या की शादी की तैयारियां तो बड़े धूमधाम से चल रही हैं, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती वक्त यानी 'डेडलाइन' की है। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नहीं, बल्कि कई संभावित दूल्हों की एंट्री होती है। इसके बाद शुरू होता है परफेक्ट दूल्हे की तलाश का एक ऐसा मजेदार और अफरातफरी से भरा सिलसिला, जो एक मॉडर्न-डे 'स्वयंवर' में तब्दील हो जाता है।

ट्रेलर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में हास्य, गहरी भावनाएं, और भारतीय पारिवारिक रिश्तों का एक खूबसूरत संतुलन देखने को मिलने वाला है।

फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर निर्देशक आकाशादित्य लामा ने कहा, आमतौर पर हर भारतीय शादी में थोड़ा-बहुत ड्रामा तो होता ही है, लेकिन 'दुल्हनिया ले आएगी' में यह ड्रामा सात फेरे लेने से काफी पहले ही शुरू हो जाता है। हम एक ऐसा ट्रेलर बनाना चाहते थे जो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए और साथ ही उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आगे क्या होने वाला है।

मुख्य अभिनेत्री खुशाली कुमार इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह उनके अब तक के करियर के सबसे मनोरंजक और खास किरदारों में से एक है। नव्या का यह किरदार बेहद आत्मविश्वासी, बिंदास और अप्रत्याशित है, जो कहानी के हर मोड़ पर दर्शकों को चौंकाने का काम करेगा।

सिद्धार्थ बनर्जी, आकाशादित्य लामा और विकास अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस फिल्म में टैलेंट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। खुशाली, महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा जैसे मंझे हुए कलाकारों के अलावा इस फिल्म में 'प्यार का पंचनामा 2' फेम ओंकार कपूर भी नजर आने वाले हैं। 'दुल्हनिया ले आएगी' 24 जुलाई, 2026 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।