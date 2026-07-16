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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (18:04 IST)

अहान पांडे से लक्ष्य तक, बॉलीवुड की प्रेम कहानियों को जिंदा रखने वाले नए दौर के रोमांटिक हीरो

Bollywood New Romantic Heroes
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (18:08 IST)
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रोमांस हमेशा से बॉलीवुड की धड़कन रहा है। एक दौर था जब बड़े-बड़े एक्शन स्पेक्टेकल्स और सिनेमाई यूनिवर्स का बोलबाला नहीं था, तब प्रेम कहानियां ही दर्शकों को हंसाती थीं, रुलाती थीं, सपने दिखाती थीं और बार-बार सिनेमाघरों तक खींच लाती थीं। राजेश खन्ना का जादुई आकर्षण और अमिताभ बच्चन की गहराई से लेकर शाहरुख खान के सदाबहार रोमांस, सलमान खान की सहज करिश्माई अदाओं और शाहिद कपूर के भावनात्मक अभिनय तक, हर पीढ़ी को अपना एक रोमांटिक हीरो मिला है।
 
हालांकि समय के साथ कहानियां बदली और पर्दे पर रिश्तों को दिखाने का अंदाज पहले से ज्यादा परिपक्व हुआ, लेकिन एक चीज जो आज भी नहीं बदली, वो है एक अच्छी प्रेम कहानी। फिलहाल आज के लीडिंग एक्टर्स रोमांस को एक नए नजरिए से पेश कर रहे हैं, जहां दिखावे से ज्यादा सच्चाई, दबंगई अंदाज से ज्यादा संवेदनशीलता और इशारों से ज्यादा वास्तविक भावनाओं को महत्व दिया जा रहा है। 
अपनी शानदार अदाकारी और सहज स्क्रीन प्रेजेंस के साथ फिलहाल ये कलाकार बॉलीवुड रोमांस को एक नई पहचान दे रहे हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं, उन युवा कलाकारों पर, जो रोमांटिक हीरो की विरासत को नए दौर में आगे बढ़ा रहे हैं।
 
अहान पांडे – नए दौर के उभरते रोमांटिक हीरो
फिल्म 'सैयारा' के साथ अहान पांडे ने बॉलीवुड में एक शानदार शुरुआत की है और वह नए दौर के सबसे चर्चित रोमांटिक लीड्स में शामिल हो चुके हैं। उनकी सहज स्क्रीन प्रेजेंस, युवा ऊर्जा और मासूमियत भरी अदाएं दर्शकों को तुरंत पसंद आईं। पहली मोहब्बत की खुशी, उलझन और गहराई को अहान ने बेहद स्वाभाविक अंदाज में पर्दे पर उतारा है।
 
वेदांग रैना – आकर्षक अभिनेता का शांत अंदाज
'द आर्चीज' से लेकर आगामी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' तक वेदांग रैना ने धीरे-धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह भावनाओं को बड़े-बड़े हाव-भाव के बजाय अपनी सादगी और आंखों के जरिए व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सहज अदाकारी, एक्सप्रेसिव आंखें और स्क्रीन पर स्वाभाविक मौजूदगी उन्हें दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। युवा दर्शकों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता एक नए तरह के सॉफ्ट और अंडरस्टेटेड रोमांटिक हीरो की मांग को दर्शाती है।

 
रोहित सराफ – युवा लड़कियों के दिलों की धड़कन 
बेहद कम युवा कलाकार हैं, जिन्होंने आधुनिक रोमांस के साथ उतना मजबूत जुड़ाव बनाया है, जितना रोहित सराफ ने। 'मिसमैच्ड' के जरिए उन्होंने एक ऐसे भरोसेमंद और प्यारे बॉय-नेक्स्ट-डोर किरदार की पहचान बनाई है, जिससे दर्शक आसानी से जुड़ जाते हैं। उनकी गर्मजोशी, संवेदनशीलता और सहज आकर्षण ने उन्हें जेन Z के पसंदीदा रोमांटिक चेहरों में शामिल कर दिया है। रोहित ने साबित किया है कि सादगी ही सबसे मजबूत भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर सकती है।
 
वीर पहाड़िया –  नए रोमांटिक लीड की उम्मीद
'स्काई फोर्स' के जरिए दर्शकों के सामने आए वीर पहाड़िया ने रोमांटिक पलों में अपनी सहजता और स्क्रीन प्रेजेंस से सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी एक्सप्रेसिव आंखें, सादगी भरा आकर्षण और आत्मविश्वास उन्हें आधुनिक प्रेम कहानियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। क्लासिक बॉलीवुड हीरो वाली अपील के साथ नई पीढ़ी की ऊर्जा को जोड़ते हुए वीर धीरे-धीरे इंडस्ट्री के उभरते रोमांटिक चेहरों में शामिल हो रहे हैं।
 
अभय वर्मा – बॉय-नेक्स्ट-डोर हार्टथ्रोब
'मुंज्या' की सफलता के बाद अभय वर्मा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले युवा कलाकारों में शामिल हो गए हैं। उनकी सहज अदाकारी, सरल व्यक्तित्व और दर्शकों से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें खास पहचान दिलाई है। उनमें वह गर्मजोशी और वास्तविकता है, जो अक्सर यादगार रोमांटिक हीरो की पहचान होती है। आने वाले समय में अभय कई दिल छू लेने वाली प्रेम कहानियों को लीड करने की क्षमता रखते हैं।
 
लक्ष्य – रोमांस में इमोशनल गहराई
'किल' में अपने दमदार प्रदर्शन से प्रभावित करने के बाद लक्ष्य अब 'चांद मेरा दिल' के साथ अपने अभिनय का एक अलग पक्ष दिखाने के लिए तैयार हैं। भावनात्मक गहराई और शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज के साथ लक्ष्य आधुनिक रोमांटिक ड्रामा को संभालने की क्षमता रखते हैं। उनकी आगामी रोमांटिक फिल्म को लेकर पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है और यह उन्हें बॉलीवुड के सबसे रोमांचक युवा लीड एक्टर्स में स्थापित कर सकती है।
 
बॉलीवुड रोमांस का भविष्य
रोमांस कभी पुराना नहीं होता, वह हर पीढ़ी के साथ नए रूप में सामने आता है। आज जब दर्शक वास्तविक भावनाओं और रिश्तों पर आधारित कहानियों को पसंद कर रहे हैं, तब नई पीढ़ी के ये कलाकार बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ रहे हैं।
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