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'भूल भुलैया 4' की चर्चा के बीच कार्तिक आर्यन की 5 बड़ी अपकमिंग फिल्में, हर जॉनर में करेंगे धमाका
कार्तिक आर्यन का रूह बाबा का किरदार पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक बन चुका है। ऐसे में 'भूल भुलैया 4' को लेकर सामने आ रही खबरों ने फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। हालांकि फिल्म की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन रूह बाबा के रूप में कार्तिक की संभावित वापसी की चर्चा पहले ही सोशल मीडिया और फिल्म प्रेमियों के बीच बड़ा विषय बन चुकी है।
दिलचस्प बात यह है कि 'भूल भुलैया 4' की चर्चाओं के बीच कार्तिक आर्यन ने चुपचाप अपनी पीढ़ी के अन्य सितारों के मुकाबले सबसे मजबूत और विविधतापूर्ण फिल्मों की लाइन-अप तैयार कर ली है। फिलहाल आइए जानते हैं उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में।
अनुराग बसु की अनटाइटल्ड म्यूजिकल लव स्टोरी (म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा)
कार्तिक आर्यन पहली बार मशहूर निर्देशक अनुराग बसु के साथ एक अनटाइटल्ड म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा में नजर आनेवाले हैं। यह फिल्म एक भावनात्मक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें कार्तिक का एक नया और इंटेंस रोमांटिक अंदाज देखने को मिलेगा। यह उनकी सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक मानी जा रही है।
नागजिला' (फैंटेसी कॉमेडी) – निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा
'नागजिला' एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कार्तिक आर्यन बिल्कुल अलग और मजेदार अवतार में दिखाई देंगे। फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।
'कैप्टन इंडिया' (देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा) – निर्देशक शिमित अमीन
'कैप्टन इंडिया' एक वास्तविक रेस्क्यू मिशन से प्रेरित देशभक्ति पर आधारित एक्शन ड्रामा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में कार्तिक एक साहसी और प्रेरणादायक किरदार निभाते नजर आएंगे, जिससे दर्शकों को एक और बड़े पर्दे का मनोरंजक अनुभव मिलेगा।
कबीर खान की अनटाइटल्ड स्पोर्ट्स ड्रामा
'चंदू चैंपियन' की सफलता के बाद कार्तिक आर्यन एक बार फिर निर्देशक कबीर खान के साथ एक नई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में काम कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्साह है और सभी कार्तिक को एक और दमदार, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड भूमिका में देखने का इंतजार कर रहे हैं।
गौरतलब है कि म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा के साथ फैंटेसी कॉमेडी, देशभक्ति से भरपूर एक्शन फिल्म, स्पोर्ट्स ड्रामा और संभावित 'भूल भुलैया 4' जैसी ब्लॉकबस्टर हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी, कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्मों की यह शानदार लाइन-अप उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लगातार बढ़ते स्टारडम को दर्शा रही है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में वह बॉलीवुड के सबसे रोमांचक और बहुप्रतीक्षित सितारों में से एक बने हुए हैं।
'मिर्जापुर: द मूवी' को क्या मिलेगा 'A' सर्टिफिकेट? निर्देशक गुरमीत सिंह ने बताई पूरी वजह
'मिर्जापुर: द मूवी' का बहुप्रतीक्षित टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने फैंस को पहली बार फिल्म की दमदार झलक दिखाई। ओटीटी की इस आइकॉनिक दुनिया को अब बड़े पर्दे पर लाते हुए फिल्म पहले से भी बड़ा एक्शन, जबरदस्त ड्रामा और वही सिग्नेचर भौकाल लेकर आ रही है, जिसने 'मिर्जापुर' को एक कल्ट फिनॉमेनन बना दिया।
'आर्यभट्ट का जीरो' का टीजर रिलीज, फैमिली, प्यार और संघर्ष के बीच सम्मान की तलाश में दिखे हिमांश कोहली
खुशाली कुमार की 'दुल्हनिया ले आएगी' का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दिखेगा शादी और कॉमेडी का अनोखा स्वयंवर
बॉलीवुड में शादियों के बैकड्रॉप पर बनी पारिवारिक और कॉमेडी फिल्मों का एक अलग ही क्रेज रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने और दर्शकों को गुदगुदाने के लिए एक नई फिल्म तैयार है। अभिनेत्री खुशाली कुमार, दिग्गज अभिनेता महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा की मुख्य भूमिकाओं से सजी अपकमिंग फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' का मजेदार ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।
'सब दिख रहा है...' जब सलमान खान के पकड़ लिया था सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल का सीक्रेट रोमांस
बॉलीवुड की गलियारों में सितारों के लिंक-अप और ब्रेक-अप की खबरें आम हैं, लेकिन कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जो सालों तक दुनिया की नजरों से छिपी रहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों ने शादी के बंधन में बंधने से पहले सालों तक अपने रिश्ते को मीडिया और फैंस से छुपाकर रखा।