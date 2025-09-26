शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (14:23 IST)

नेटफ्लिक्स की तमिल थ्रिलर सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' का ट्रेलर रिलीज

Netflix Tamil thriller series
खेल हमेशा मनोरंजन के लिए होते हैं। लेकिन क्या हो जब हर फैसला अचानक हकीकत को प्रभावित करने लगे और कुछ भी वैसा न रहे जैसा दिखता है? नेटफ्लिक्स की नई तमिल सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' का हाल ही में जारी किया गया ट्रेलर यह दिखाता है कि जब वर्चुअल दुनिया असल ज़िंदगी से टकराती है तो दांव कितने ऊंचे हो सकते हैं। 
 
यह सीरीज 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी और दर्शकों को रहस्यों, नकाबों और अस्थिर कर देने वाली हकीकत की एक सिहरन भरी दुनिया में ले जाएगी। अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस तमिल थ्रिलर का निर्देशन राजेश एम. सेल्वा ने किया है। इसकी कहानी दीप्ति गोविंदराजन ने लिखी है और राजेश एम. सेल्वा व कार्तिक बाला ने सहलेखन किया है। 
 
यह सीरीज़ तब शुरू होती है जब तकनीक नियंत्रण से बाहर हो जाती है, और थ्रिलर के रोमांच को पारिवारिक संघर्ष की तीव्रता, रिश्तों की नाज़ुकता और एक डरावने सवाल से जोड़ती है किस पर (या किस चीज़ पर) भरोसा किया जा सकता है, जब असली और वर्चुअल दुनिया की सीमाएँ धुंधली होने लगती हैं? सीरीज़ में मुख्य भूमिका में श्रद्धा श्रीनाथ हैं, जिनके साथ संतोष प्रभात, चंदिनी, स्यामा हरिनी, बाला हसन, सुभाष सेल्वम, विविया संथ, धीरज और हिमा जैसे कलाकार भी नज़र आएंगे।
 
निर्देशक राजेश एम. सेल्वा ने इस परियोजना के बारे में कहा, द गेम के जरिए मैं उन दुनियाओं के बीच की नाजुक रेखा को खंगालना चाहता था जिन्हें हम बनाते हैं और जिन ज़िंदगियों को हम जीते हैं। यह कई शैलियों का मिश्रण है एक हाई-स्टेक्स थ्रिलर जिसमें पारिवारिक ड्रामा और रिश्तों की जटिलताएं परतों की तरह बुनी गई हैं। 
उन्होंने कहा, आज के हाइपर-कनेक्टेड दौर में कुछ भी सिर्फ़ वर्चुअल नहीं रहता। स्क्रीन पर जो होता है, वह हकीकत में भी असर डाल सकता है ऐसे नतीजों के साथ जिन्हें हम काबू में नहीं कर सकते। हर नकाब के पीछे एक सच छिपा होता है और जब आप उन सच्चाइयों का सामना करते हैं, तो कहानी अपनी ताक़त पाती है।
 
श्रद्धा श्रीनाथ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, एक स्वतंत्र महिला और गेमिंग डेवलपर की भूमिका निभाना मेरे लिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण था। एक थ्रिलर ज़ोन में प्रवेश करना जहाँ मेरी बनाई हुई वर्चुअल दुनिया मेरे ही ख़िलाफ़ हो जाती है और ऐसी डरावनी हकीकत में बदल जाती है जिससे निकलना असंभव लगता है यह मेरे लिए बेहद चुनौती भरा सफ़र था। 
 
इस गेम में, हर क्लिक एक चुनाव है, हर नकाब एक सच छुपाता है और हर सच खेल को बदल सकता है। सवाल यह नहीं है कि आप जीत सकते हैं या नहीं  सवाल यह है कि क्या आप अपनी बनाई दुनिया में ज़िंदा रह सकते हैं। द गेम: यू नेवर प्ले अलोन का प्रीमियर 2 अक्टूबर को, केवल नेटफ्लिक्स पर होगा।
 
समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

