शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. from tulsi to life lessions smriti iranis powerful advice on knowing your worth
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (12:27 IST)

स्मृति ईरानी ने युवा प्रोफेशनल को दी करियर के लिए खास सलाह, बोलीं- 25 साल पहले जब मैंने अपने करियर शुरू किया...

Smriti Irani
एक्ट्रेस और राजनेता स्मृति ईरानी से हाल ही में एक कॉन्क्लेव में दिलचस्प सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को जीवन का एक बेहद ज़रूरी और व्यावहारिक सबक दिया। जब उनसे पूछा गया कि जब वह अपने आइकॉनिक किरदार तुलसी के बारे में सोचती हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है?
 
इस पर स्मृति का जवाब न तो भावुक था ना ही पुरानी यादों से भरा हुआ था। बल्कि, वह ताज़गी भरा और व्यावहारिक था। उन्होंने तुरंत कहा, 'पेचेक!' यानी पगार! उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, और फिर वह सलाह दी जो युवा प्रोफेशनल के लिए करियर की सबसे अनमोल सलाह बन गई।
 
प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान स्मृति ईरानी का यह बेबाक जवाब दशकों के अनुभव और कड़ी मेहनत से मिली समझदारी पर आधारित था। उन्होंने कहा, मैं यह जानबूझकर कह रही हूं ताकि आज यहां मौजूद युवा लड़कियां इसे समझ सकें। 25 साल पहले, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो मैंने हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्री के एक दिग्गज का एक डॉक्यूमेंट्री देखा, जो आज यहां बैठे हैं। 
 
जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे लोग कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, उन्हें शुरुआत में बताया जाता है कि तुम्हारे पास अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या अच्छा वेतन पाने की ‘औकात’ नहीं है। इसलिए अगर तुम अपने टैलेंट के दम पर कहीं बहुत कुछ हासिल कर रहे हो, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छी तरह बातचीत करो। एक अच्छा वेतन प्राप्त करें, अपने भविष्य के लिए खुद में निवेश करें, क्योंकि जब मुश्किल समय आता है, तो व्यक्ति अकेले ही कष्ट सहता है। तो मेरा एक शब्द का जवाब यही है - वेतन!
स्मृति का यह संदेश इंडस्ट्री में उपस्थित उस व्यापक समस्या पर प्रहार करता है, जहाँ प्रतिभाशाली व्यक्तियों, खासकर युवा महिलाओं को अक्सर यह महसूस कराया जाता है कि उन्हें मिलने वाले अवसरों के लिए आभारी होना चाहिए, चाहे भले ही वेतन कम हो। 
 
इस सलाह को सार्वजनिक रूप से साझा करके, स्मृति ईरानी न केवल एक प्रमुख टेलीविजन स्टार से एक निडर और मेहनती राजनेता बनने के अपने सफर पर विचार कर रही हैं, बल्कि अगली पीढ़ी को भी पहले दिन से ही अपने मूल्य को समझने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'पार्किंग' के निर्देशक राजकुमार बालाकृष्‍णन की वेबदुनिया संग खास बातचीत, खोले कई राज

नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'पार्किंग' के निर्देशक राजकुमार बालाकृष्‍णन की वेबदुनिया संग खास बातचीत, खोले कई राज71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरास्कारों में फिल्म 'पार्किंग' को तमिल भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म को देखने वाले सभी लोगों ने इसे पसंद किया है। ऐसे में हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में जब फिल्म पुरस्कारों के वितरण का समारोह किया गया तब वेब दुनिया की फिल्म के निर्देशक से खास बातचीत हुई।

चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को मिला एमी अवॉर्ड्स की बेस्ट कैटेगरी में नॉमिनेशन, एक्टर ने इम्तियाज अली को कहा शुक्रिया

चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को मिला एमी अवॉर्ड्स की बेस्ट कैटेगरी में नॉमिनेशन, एक्टर ने इम्तियाज अली को कहा शुक्रियापंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दिलजीत का नमा इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ है। ये नॉमिनेशन उन्हें नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी फिल्म 'चमकीला' के लिए मिला है।

Rise and Fall: अरबाज ने खोला कुब्रा का गेम प्लान, अनाया बोलीं– विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगी

Rise and Fall: अरबाज ने खोला कुब्रा का गेम प्लान, अनाया बोलीं– विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगीअशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों जोरदार विवादों, बदलते रिश्तों और गरमागरम टकरावों की वजह से चर्चा में है। इस पूरे ड्रामे के बीच अनाया बांगर साफ कह रही हैं कि वह किसी भी हाल में “विक्टिम कार्ड” नहीं खेलेंगी। बेसमेंट में मौजूद अरबाज़ पटेल अपनी संघर्षभरी जिंदगी को मज़ाक और गॉसिप का ज़रिया बना चुके हैं।

महज इतने रुपए लेकर मुंबई आए थे देव आनंद, कड़े संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में बनाई विशिष्ट पहचान

महज इतने रुपए लेकर मुंबई आए थे देव आनंद, कड़े संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में बनाई विशिष्ट पहचानलगभग छह दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता-फिल्मकार देव आनंद को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यमवर्गीय परिवार में 26 सितंबर 1923 को जन्मे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद उर्फ देव आनंद ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की।

मां श्रीदेवी की 8 साल पुरानी साड़ी पहन जाह्नवी कपूर ने जीता दिल, अनुष्का-विराट से हैं आउटफिट का खास कनेक्शन

मां श्रीदेवी की 8 साल पुरानी साड़ी पहन जाह्नवी कपूर ने जीता दिल, अनुष्का-विराट से हैं आउटफिट का खास कनेक्शनबॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'होमबाउंड' को लेकर सुर्खियों में हैं। कई फिल्म फेस्टिवल में सराहना प्राप्त कर चुकी 'होमबाउंड' की अब ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री हुई है। हाल ही में इस फ्लिम की मुंबई में ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गईं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com