शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ameesha patel wants a one night stand with hollywood star tom cruise
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (13:08 IST)

इस हॉलीवुड स्टार संग वन-नाइट स्टैंड करने के लिए तैयार हैं अमीषा पटेल, बोलीं- सभी उसूल ताक पर रख दूंगी...

Ameesha Patel Crush
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अमीषा भले ही 50 साल की उम्र में कुंआरी हो, लेकिन उनका नाम कई एक्टर्स संग जुड़ चुका है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में अमीषा ने प्यार, क्रश और यहां तक वन नाइट स्टैंड को लेकर बात की है। 
 
रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा पटेल ने बताया कि वह एक एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हैं और उसके लिए अपने सारे प्रिंसिपल को साइड में कर सकती हैं। दरअसल, जब अमीषा से उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने तुरंत हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज का नाम लिया। 
 
अमीषा पटेल ने कहा, 'मुझे टॉम क्रूज पर क्रश है। अगर आप उनके साथ पॉडकास्ट करें तो प्लीज मुझे जरूर बुलाना। मुझे बचपन से ही टॉम क्रूज पसंद हैं। मेरे पेंसिल बॉक्स में, मेरी फाइलों में उनकी तस्वीर रहती थी, और मेरे कमरे में सिर्फ टॉम क्रूज का ही पोस्टर होता था। 
 
एक्ट्रेस ने कहा, वह हमेशा से मेरे क्रश रहे हैं। मैं हमेशा मजाक में कहती हूं कि वह इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके लिए मैं अपने उसूलों को ताक पर रख सकती हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं उनके साथ वन-नाइट स्टैंड कर सकती हूं, तो हां, मैं कर सकती हूं।
 
यह पहली बार नहीं है जब अमीषा ने टॉम क्रूज की तारीफ की हो। कुछ साल पहले एक रेड कार्पेट इवेंट में, जब उनसे पूछा गया कि वह किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी, तो अमीषा ने मजाकिया लहजे में कहा था कि वह किसी भी ऐसे एक्टर को चुनेंगी जिसने टॉप गन स्टार के साथ काम किया हो। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलता, तो वह टॉम क्रूज से शादी कर लेतीं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

स्मृति ईरानी ने युवा प्रोफेशनल को दी करियर के लिए खास सलाह, बोलीं- 25 साल पहले जब मैंने अपने करियर शुरू किया...

स्मृति ईरानी ने युवा प्रोफेशनल को दी करियर के लिए खास सलाह, बोलीं- 25 साल पहले जब मैंने अपने करियर शुरू किया...एक्ट्रेस और राजनेता स्मृति ईरानी से हाल ही में एक कॉन्क्लेव में दिलचस्प सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को जीवन का एक बेहद ज़रूरी और व्यावहारिक सबक दिया। जब उनसे पूछा गया कि जब वह अपने आइकॉनिक किरदार तुलसी के बारे में सोचती हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है?

नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'पार्किंग' के निर्देशक राजकुमार बालाकृष्‍णन की वेबदुनिया संग खास बातचीत, खोले कई राज

नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'पार्किंग' के निर्देशक राजकुमार बालाकृष्‍णन की वेबदुनिया संग खास बातचीत, खोले कई राज71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरास्कारों में फिल्म 'पार्किंग' को तमिल भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म को देखने वाले सभी लोगों ने इसे पसंद किया है। ऐसे में हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में जब फिल्म पुरस्कारों के वितरण का समारोह किया गया तब वेब दुनिया की फिल्म के निर्देशक से खास बातचीत हुई।

चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को मिला एमी अवॉर्ड्स की बेस्ट कैटेगरी में नॉमिनेशन, एक्टर ने इम्तियाज अली को कहा शुक्रिया

चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को मिला एमी अवॉर्ड्स की बेस्ट कैटेगरी में नॉमिनेशन, एक्टर ने इम्तियाज अली को कहा शुक्रियापंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दिलजीत का नमा इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ है। ये नॉमिनेशन उन्हें नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी फिल्म 'चमकीला' के लिए मिला है।

Rise and Fall: अरबाज ने खोला कुब्रा का गेम प्लान, अनाया बोलीं– विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगी

Rise and Fall: अरबाज ने खोला कुब्रा का गेम प्लान, अनाया बोलीं– विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगीअशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों जोरदार विवादों, बदलते रिश्तों और गरमागरम टकरावों की वजह से चर्चा में है। इस पूरे ड्रामे के बीच अनाया बांगर साफ कह रही हैं कि वह किसी भी हाल में “विक्टिम कार्ड” नहीं खेलेंगी। बेसमेंट में मौजूद अरबाज़ पटेल अपनी संघर्षभरी जिंदगी को मज़ाक और गॉसिप का ज़रिया बना चुके हैं।

महज इतने रुपए लेकर मुंबई आए थे देव आनंद, कड़े संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में बनाई विशिष्ट पहचान

महज इतने रुपए लेकर मुंबई आए थे देव आनंद, कड़े संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में बनाई विशिष्ट पहचानलगभग छह दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता-फिल्मकार देव आनंद को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यमवर्गीय परिवार में 26 सितंबर 1923 को जन्मे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद उर्फ देव आनंद ने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com