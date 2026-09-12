नीना गुप्ता के प्रेग्नेंट होने की उड़ी अफवाह, एक्ट्रेस ने दिया ऐसा करारा जवाब

हिंदी सिनेमा की दिग्गज और वर्सेटाइल एक्ट्रेस नीना गुप्ता हमेशा अपनी दमदार अदाकारी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। चाहे बात सिनेमा की हो या फिर निजी जिंदगी की, नीना कभी भी अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटतीं। अक्सर अपनी बेबाकी से सुर्खियों में रहने वाली इस अभिनेत्री ने हाल ही में पर्सनल लाइफ में होने वाली गैर-जरूरी दखलअंदाजी और बॉडी-शेमिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

नीना गुप्ता ने एक ऐसा वाक्या साझा किया, जो यह दिखाता है कि कैसे लोग बिना सोचे-समझे किसी महिला की जिंदगी पर मनगढंत कहानियां गढ़ने लगते हैं। दरअसल, यह पूरा मामला एक इवेंट के दौरान पहने गए कपड़ों और उसके लुक से जुड़ा है। नीना गुप्ता ने खुलासा किया कि एक बार उन्होंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी। साड़ी का पल्लू और फिटिंग ठीक करते वक्त कमर के पास हल्का सा उभार बन गया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके लुक को बारीकी से देखना शुरू कर दिया और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया।

60 साल की उम्र में नीना गुप्ता के इस लुक को देखकर लोग तरह-तरह के कयास लगाने लगे। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि "क्या इस उम्र में नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हैं?"

ट्रोल्स का मुंह बंद करने के लिए बनाया अनोखा प्लान

इस तरह की बेतुकी और बेसिर-पैर की बातों से परेशान होने के बजाय नीना ने इसे अपनी खास शैली में हैंडल किया। वे इस दखलअंदाजी से काफी नाराज हुईं, लेकिन उन्होंने इसका जवाब बेहद मजाकिया और तीखे अंदाज में देने का फैसला किया।

नीना गुप्ता ने अपनी पीआर और मैनेजमेंट टीम से कहा कि यदि कोई दोबारा उनसे इस तरह की बात पूछे या ट्रोल करने की कोशिश करे, तो वे सीधा बोल दें कि "हां, नीना सच में प्रेग्नेंट हैं!" उनका मानना था कि जब आप बेतुके सवालों का उतना ही अतरंगी जवाब देते हैं, तो लोग खुद-ब-खुद परेशान करना बंद कर देते हैं।

बॉडी-शेमिंग का शिकार हो रहे लोगों को दी अनूठी सलाह

नीना गुप्ता ने इस पूरी घटना को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे बॉडी-शेमिंग का सामना कर रही अन्य महिलाओं और युवाओं के लिए एक काम की सलाह में बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोग दूसरों की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने में एक मिनट भी नहीं लगाते।

एक्ट्रेस ने सलाह देते हुए कहा कि अगर कोई आपकी बॉडी को लेकर फब्तियां कसे या बेतुके सवाल पूछे, तो परेशान होने की जगह सीधा कह दें कि "हां, मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है?" यह करारा जवाब सामने वाले की बोलती बंद करने के लिए काफी है।

यह पहली बार नहीं है जब नीना ने महिलाओं के पहनावे और उन पर लादी जाने वाली पाबंदियों पर बात की हो। नीना गुप्ता का मानना है कि भारतीय समाज में ऊपरी तौर पर भले ही काफी बदलाव दिखता हो, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी ज्यादा नहीं बदली है।

नेटफ्लिक्स के नए शो 'चुंबक' से जीतेंगी दिल

अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा नीना गुप्ता अपने प्रोफेशनल फ्रंट को लेकर भी काफी चर्चा में हैं। वे जल्द ही नेटफ्लिक्स की नई फैमिली कॉमेडी सीरीज 'चुंबक' में नजर आने वाली हैं।