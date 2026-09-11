रकुल प्रीत सिंह ने ऑफ-व्हाइट थ्री-पीस लुक में ढाया कहर, बोल्ड अंदाज देख फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर अपने नए और स्टनिंग लुक को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रकुल ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं।

इन तस्वीरों में रकुल का बोल्ड, ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट अवतार फैंस को दीवाना बना रहा है। तस्वीरों में रकुल प्रीत सिंह ऑफ-व्हाइट टोन वाले थ्री-पीस को-ऑर्ड सेट में नजर आ रही हैं।

रकुल ने एक प्लेन स्ट्रैपलेस क्रॉप टॉप पहना है, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग हाई-वेस्टेड वाइड-लेग ट्राउजर कैरी किया है। इस न्यूट्रल आउटफिट को खास और अट्रैक्टिव बनाता है उनका क्रॉप केप-स्टाइल जैकेट।

जैकेट के शोल्डर्स और स्लीव्स पर बने आर्टिस्टिक, कलरफुल और वाइब्रेंट प्रिंट्स उनके पूरे लुक में एक पावर-ड्रेसिंग और इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन जोड़ते हैं।

हर एक फ्रेम में रकुल का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड देखते ही बन रहा है। कभी वह कैमरे की ओर देखते हुए बोल्ड और पियर्सिंग लुक दे रही हैं, तो कभी सॉफ्ट और एलिगेंट फेशियल एक्सप्रेशन्स के साथ पोज़ दे रही हैं।

रकुल ने अपने इस पावरफुल लुक को निखारने के लिए स्टाइलिंग पर खास ध्यान दिया है। उन्होंने अपने बालों को नीट और स्लीक वेवी हाई पोनीटेल में बांधा हुआ है, जो उनके चेहरे के कट्स को पूरी तरह से हाइलाइट कर रहा है।

रकुल का मेकअप बहुत ही बैलेंस्ड है। आर्म्स और फेस पर सटल ब्रोंज/न्यूड टोन, आईज पर सॉफ्ट रोजी-पिंक आईशैडो और होठों पर ग्लॉसी न्यूड-पिंक लिपस्टिक उनके नेचुरल ग्लो को बढ़ा रही है।

एक्सेसरीज में रकुल ने वेस्टर्न टच बनाए रखने के लिए बड़े गोल पर्ल/डायमंड स्टडेड हूप इयररिंग्स चुने हैं। साथ ही उंगलियों में ट्विस्टेड गोल्ड रिंग्स और कलाई पर मिनिमल ब्रेसलेट पहना है।