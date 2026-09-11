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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (15:27 IST)

'नयी नवेली' का धमाकेदार टीजर रिलीज, यामी गौतम का दिखा अब तक का सबसे अलग अवतार

Nayyi Navelli movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (15:29 IST)
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अमेज़न MGM स्टूडियोज़ और कलर येलो जल्द ही फैंटेस फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'नयी नवेली' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म को आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जबकि बालाजी मोहन ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में यामी गौतम धर लीड रोल में हैं। 
 
इस फैमिली एंटरटेनर में आदिनाथ एम. कोठारे, अनुराग ठाकुर, सुनीता राजवार, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुस्मिता मुखर्जी, सोनल झा, सुनील सिन्हा, प्रतीक पचौरी, अक्षत सिंह, बबीता पांडे, अजय पाल और नीरज सिंह जैसे शानदार कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं|
 
16 अक्टूबर 2026 को दशहरा से पहले पूरे भारत में ‘नयी नवेली’ रिलीज़ होगी। फिल्म फेस्टिव सीजन में दर्शकों को अपनी फैंटेसी की दुनिया में लेकर जाएगी। वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म का धमाकेदार टीजर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें दर्शकों को एक इमैजिनेटिव फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर की पहली झलक मिलेगी। फिल्म में फैमिली ड्रामा, ह्यूमर, फैंटेसी और एक्शन का मजेदार मेल मिलेगा।
टीजर में एक साधारण परिवार दिखाई देता है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब जीजा एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहता है कि “भाभी डायन है।” इसके बाद, अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें कई अजीब किरदार और हैरान कर देने वाली घटनाएं देखने को मिलती हैं। यह सब होते हुए, यामी गौतम धर एक ऐसे अवतार में दिखती हैं, जिसमें वे पहले कभी नहीं देखी गई हैं। ऐसे में टीज़र सिर्फ एक सवाल छोड़ता है कि आखिर इस परिवार में क्या हो रहा है?
 
दुनिया में जैसा जो दिखता है, वैसा होता नहीं है, ऐसे में एक हैरान करने वाला आरोप घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। तो, 16 अक्टूबर को देश भर के थिएटर्स में ‘नयी नवेली’ की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए।
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