जब CM के सामने शॉर्ट ड्रेस पहनकर पहुंचीं श्रिया सरन, मच गया बवाल, फिर मांगनी पड़ी माफी

साउथ सिनेमा की मशहूर और दिलकश अभिनेत्री श्रिया सरन 11 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी खूबसूरत अदाओं, बेहतरीन क्लासिकल डांस और दमदार अभिनय के दम पर उन्होंने न केवल दक्षिण भारतीय सिनेमा में राज किया, बल्कि बॉलीवुड में भी 'दृश्यम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अपनी एक मजबूत पहचान बनाई।

अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचानी जाने वाली श्रिया का नाम यूं तो हमेशा विवादों से दूर रहा है, लेकिन उनके करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब एक फैशन चॉइस की वजह से वे बड़े विवाद में फंस गईं। यह मामला इतना बढ़ गया था कि उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी।

क्लासिकल डांस से मिला पहला ब्रेक

श्रिया सरन का जन्म 11 सितंबर को उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही अपनी मां से कथक और राजस्थानी लोक नृत्य की तालीम ली थी। कॉलेज के दिनों में भी वह लगातार डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करती थीं।

श्रिया की किस्मत तब पलटी जब उन्हें प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर रेणु नाथन के म्यूजिक एलबम 'थिरकती क्यूं हवा' में परफॉर्म करने का मौका मिला। इस वीडियो शूट के दौरान रामोजी फिल्म्स की नजर उन पर पड़ी और उन्हें तेलुगु फिल्म 'इष्टम' (2001) के लिए साइन कर लिया गया।

'शिवाजी द बॉस' और वो विवादित ड्रेस का वाकया

साल 2007 में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ आई फिल्म 'शिवाजी: द बॉस' ने श्रिया सरन के करियर को एक नई ऊंचाई दी। फिल्म सुपर-डुपर हिट रही और साल 2008 में जब इस फिल्म का 175 दिनों का सिल्वर जुबली फंक्शन आयोजित किया गया, तब श्रिया एक बड़े विवाद की चपेट में आ गईं।

समारोह के दौरान श्रिया सरन सफेद रंग की शॉर्ट और डीप-नेक ड्रेस पहनकर पहुंची थीं। इस गरिमामयी समारोह में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। एक राज्य के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में श्रिया के इस आउटफिट को लेकर कई राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया। उनका आरोप था कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह के पहनावे से तमिल संस्कृति का अनादर हुआ है।

मांगनी पड़ी सार्वजनिक माफी

जब यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, तब श्रिया सरन को अपनी ओर से एक आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। श्रिया ने अपनी सफाई में बताया कि वे मुंबई में एक अन्य फिल्म की शूटिंग पूरी करके सीधे उस फंक्शन में पहुंची थीं और उनके पास कपड़े बदलने का समय नहीं था।

श्रिया ने कहा था, उनका मकसद किसी की भावनाओं या तमिल परंपराओं को ठेस पहुंचाना कभी नहीं था। इसके बाद उन्होंने तमिल जनता और मुख्यमंत्री से बिना किसी शर्त के माफी मांगी, जिसके बाद यह विवाद धीरे-धीरे शांत हुआ।

बॉलीवुड में एंट्री और 'दृश्यम' का मुकाम

साउथ में तहलका मचाने के बाद श्रिया ने साल 2003 में फिल्म 'तुझे मेरी कसम' से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि, हिंदी सिनेमा में उन्हें सबसे बड़ी पहचान मिली अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम' और इसके दूसरे भाग से। इस फिल्म में 'नंदिनी सलगांवकर' के बेहद सादगी भरे किरदार में श्रिया की एक्टिंग को काफी सराहा गया।

श्रिया सरन ने मार्च 2018 में अपने रशियन बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड एंड्रे कोसचीव के साथ गुपचुप शादी रचाई थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, जिसका नाम 'राधा' है। सोशल मीडिया पर वे अक्सर अपनी फैमिली लाइफ और ट्रैवल ग्लिम्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।