'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के पोस्टर में वानर की आंखों पर दिखा चश्मा! सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए मेकर्स

भारतीय सिनेमा और टेलीविजन पर रामायण की गाथा दशकों से दिखाई जाती रही है। हर दौर के दर्शकों ने अपने समय के अनुसार इस पौराणिक महाकाव्य के नए-नए रूप देखे हैं। इन दिनों जहां एक तरफ नितेश तिवारी की बड़े बजट वाली फिल्म 'रामायण' की चर्चा हर तरफ है, वहीं दूसरी ओर सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' भी जबरदस्त सुर्खियों में आ गई है।

हालांकि, यह फिल्म अपनी कहानी या भव्यता के कारण नहीं, बल्कि अपने पोस्टरों, स्टारकास्ट और तकनीकी चूक के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। फिल्म में अंजलि अरोड़ा, देव शर्मा और रजनीश दुग्गल अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के कुछ पोस्टर्स वायरल हुए। इन पोस्टरों को देखते ही यूजर्स की पैनी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। फिल्म के एक पोस्टर में सुग्रीव के किरदार से पर्दा उठाया गया। लेकिन पोस्टर में पीछे नजर आ रहे एक वानर की आंखों पर आधुनिक चश्मा नजर आया।

Treta yug me bhi chashma lagate the pic.twitter.com/vWsX0L9QJA — dk (@thefilmyyguyy) September 24, 2026

त्रेता युग की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म के पोस्टर में चश्मे का दिखाई देना इंटरनेट पर हंसी-मजाक का सबब बन गया। देखते ही देखते यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा और यूजर्स ने मेकर्स की क्लास लगा दी।

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'त्रेता युग में भी लोग चश्मा लगाते थे क्या? मेकर्स ने इतिहास ही बदल दिया।' दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'क्या मुझे भ्रम हो रहा है या आप सभी को भी वानर सेना की आंखों पर चश्मा दिख रहा है?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि टाइम ट्रैवलर (Time Traveler) हैं, जो कलयुग से सीधे त्रेता युग में चले गए हैं।'

क्या है 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' की कहानी?

फिल्म के मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म एक छोटे बच्चे शाश्वत के नजरिए से भगवान श्री राम की गाथा को पेश करती है। फिल्म की आधिकारिक कहानी के मुताबिक, भगवान हनुमान एक साधु का रूप धारण करते हैं और शाश्वत को श्री राम के जीवन, त्याग और धर्म के सफर की कहानी सुनाते हैं। फिल्म का मुख्य उद्देश्य आजकल की युवा पीढ़ी और बच्चों को सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना है।

फिल्म में अंजलि अरोड़ा माता सीता, देव शर्मा भगवान राम, शील वर्मा लक्ष्मण, निर्भय वाधवा हनुमान और रजनीश दुग्गल रावण की भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।