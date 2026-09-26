'स्वदेस' की गीता ने एक फिल्म के बाद छोड़ दी एक्टिंग, अब पति और बच्चों संग ऐसी लग्जरी लाइफ जीती हैं गायत्री

साल 2004 में आई फिल्म 'स्वदेस' तो आप सभी को याद होगी। आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहरुख खान के सादगी भरे किरदार 'मोहन भार्गव' के साथ-साथ एक और चेहरे ने दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी थी—वो चेहरा था 'गीता' यानी गायत्री जोशी का।

अपनी पहली ही फिल्म से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली गायत्री का बॉलीवुड करियर जितना धमाकेदार शुरू हुआ, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। पहली फिल्म हिट होने और कई अवॉर्ड्स जीतने के बावजूद गायत्री ने दोबारा कभी बड़े पर्दे का रुख नहीं किया।

आखिर क्या वजह थी कि इस प्रतिभावान अभिनेत्री ने अपनी सफलता के चरम पर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया? आइए जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी और उनके वर्तमान लाइफस्टाइल के बारे में। गायत्री जोशी ने मनोरंजन जगत में अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक के उत्तरार्ध में एक मॉडल और चैनल वी की लोकप्रिय वीडियो जॉकी के रूप में की थी। वे कई मशहूर टीवी विज्ञापनों और जगजीत सिंह के म्यूजिक वीडियो 'कागज की कश्ती' में भी नजर आईं।

गायत्री की किस्मत का सितारा तब चमका जब उन्हें शाहरुख खान के अपोजिट 'स्वदेस' में सीधी-सादी और स्वाभिमानी गांव की टीचर 'गीता' का रोल मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसे भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में गिना गया। इस रोल के लिए गायत्री को कई बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड्स से नवाजा गया।

सफलता के शिखर पर क्यों छोड़ी एक्टिंग?

’स्वदेस’ के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि गायत्री जोशी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल होंगी। लेकिन उन्होंने अभिनय छोड़ पारिवारिक जीवन को चुनना बेहतर समझा। वर्ष 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान गायत्री ने इस फैसले पर बात करते हुए कहा था, स्वदेस के बाद मैं अपनी पसंद को लेकर काफी सिलेक्टिव हो गई थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात विकास से हुई। मुझे अहसास हुआ कि फिल्मों में काम करने से ज्यादा मेरे लिए यह रिश्ता अहम है। मैं शादी के बाद भी काम कर सकती थी, लेकिन जब मैं किसी चीज से जुड़ती हूं, तो अपना 100 प्रतिशत देना चाहती हूं। मैं अपने परिवार और बच्चों को पूरी प्राथमिकता देना चाहती थी।

पति भारत के 59वें सबसे अमीर शख्स

साल 2005 में गायत्री ने भारत के जाने-माने रियल एस्टेट बिजनेसमैन और ओबेरॉय रियल्टी के चेयरमैन विकास ओबेरॉय से शादी कर ली। शादी के बाद वे 'गायत्री ओबेरॉय' बन गईं और उनके दो बेटे—विहान और युवान हैं। हाल ही में जारी हुई 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026' के आंकड़ों के मुताबिक, विकास ओबेरॉय भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं।

जुहू में 9 मंजिला आलिशान बंगला, बुटीक होटल जैसा लाइफस्टाइल

गायत्री और विकास ओबेरॉय मुंबई के पॉश इलाके जुहू में एक बेहद भव्य और लग्जरी बंगले में रहते हैं। यह प्रॉपर्टी लगभग 75,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है और 9 मंजिलों में बंटी है। इसे इटली के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट पीरो लिस्सोनी ने डिजाइन किया है।

बंगले के दो बेसमेंट लेवल पार्किंग और फिटनेस के लिए समर्पित हैं। इसके अलावा घर में एक प्राइवेट स्पा, अत्याधुनिक जिम और 12-सीटर प्राइवेट मूवी थियेटर भी है। गायत्री ने एक इंटीरियर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति विकास हमेशा चाहते थे कि उनका घर एक 'बुटीक होटल' की तरह कुशलता से संचालित हो, और आज यह घर वास्तव में उसी दक्षता के साथ चलता है।

भले ही गायत्री जोशी का बॉलीवुड करियर सिर्फ एक फिल्म तक सीमित रहा, लेकिन 'स्वदेस' की 'गीता' के रूप में उनकी सादगी आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। आज वे अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं।