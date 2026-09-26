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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 26 September 2026 (12:31 IST)

'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट का शोगर्ल अवतार देख जीनत अमान हुईं इंप्रेस, एक्ट्रेस ने दिया भावुक जवाब

Alia Bhatt Love and War first look
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 26 Sep 2026 (12:34 IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की आगामी महत्वाकांक्षी फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। फिल्म से रणबीर कपूर के धांसू फर्स्ट लुक के बाद अब आलिया भट्ट का पहला लुक भी सामने आ गया है। इस पोस्टर में आलिया का अंदाज इतना अलग और ग्लैमरस है कि इंटरनेट पर फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड हस्तियां भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रही हैं।
 
'लव एंड वॉर' के दो अलग-अलग पोस्टर्स में आलिया भट्ट स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। उनका यह अवतार 1970 के दशक के क्लासिक कैबरे डांस से प्रेरित है। पोस्टर में आलिया ने सिर पर ड्रामेटिक फेदर हेडड्रेस, क्रॉप टॉप और थाई-हाई स्लिट स्कर्ट के साथ बूट्स पहने हैं। भंसाली के निर्देशन में आलिया का यह 'शोगर्ल' अवतार सोशल मीडिया पर आते ही ट्रेंड करने लगा।
 
जीनत अमान का कमेंट और आलिया का भावुक जवाब
70 के दशक में अपनी बोल्डनेस और स्टाइल से कैबरे और वेस्टर्न लुक को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने वाली अभिनेत्री जीनत अमान भी आलिया के इस लुक से बेहद प्रभावित हुईं। आलिया के पोस्टर पर कमेंट करते हुए जीनत अमान ने लिखा, “वेल, वेल... एसएलबी (संजय लीला भंसाली) ने एक शोगर्ल को दुनिया के सामने ला दिया है!”
 
इसके साथ ही जीनत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि 70 का दशक वापस आ गया है और कैबरे इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा। जीनत अमान की इस तारीफ पर आलिया भट्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सेट से जुड़ा एक राज साझा किया। 
 
आलिया ने लिखा, थैंक यू सो मच जीनत मैम। हमने सेट पर आपके बारे में अनगिनत बार बात की है, इसलिए आपका यह कमेंट मेरे लिए बेहद खास है।
 
केवल जीनत अमान ही नहीं, बल्कि फिल्म 'अल्फा' में आलिया की सह-कलाकार शरवरी वाघ ने इस लुक को 'आइकॉनिक' बताया। वहीं, रणबीर कपूर की मां और दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर ने फायर इमोजी के साथ अपनी खुशी जाहिर की। इनके अलावा रिद्धिमा कपूर, भूमि पेडनेकर और हंसिका मोटवानी समेत कई बॉलीवुड सितारों ने आलिया के इस लुक पर अपना प्यार बरसाया है।
 
संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित, लिखित, निर्मित यह फिल्म एक महाकाव्य प्रेम कहानी है, जिसकी पृष्ठभूमि युद्ध पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
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