'होमबाउंड' में जाह्नवी कपूर ने रचा ऐसा किरदार, एक साल बाद भी सुधा की कहानी है यादगार

रिलीज के एक साल बाद भी 'होमबाउंड' एक ऐसी फिल्म बनी हुई है जो दर्शकों के दिलों को छूती है। यह कहानी उत्तर भारत के एक गांव के दो बचपन के दोस्तों की यात्रा को दर्शाती है, जो सम्मान और बेहतर जीवन की उम्मीद में पुलिस की नौकरी पाने का सपना देखते हैं।

नीरज घेवान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विशाल जेठवा, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। दोस्ती, सपनों और सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित इस कहानी ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी।

सुधा भारती के किरदार में जाह्नवी कपूर ने एक संतुलित और प्रभावशाली अभिनय किया। उनका किरदार सिर्फ एक पारंपरिक प्रेमिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुधा की महत्वाकांक्षाएं, संवेदनशीलता, मजबूती और भावनात्मक जटिलताएं धीरे-धीरे सामने आती हैं। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जो बड़े संवादों से अधिक भाव-भंगिमाओं और सूक्ष्म अभिव्यक्तियों पर आधारित था, और जिसने जाह्नवी कपूर की फिल्मोग्राफी में एक अलग पहचान बनाई।

फिल्म की भावनात्मक गहराई को विशाल जेठवा और ईशान खट्टर ने भी अपने दमदार अभिनय से और मजबूत बनाया। विशाल जेठवा के चंदन के किरदार में महत्वाकांक्षा और सामाजिक चुनौतियों का संघर्ष दिखाई देता है, वहीं ईशान खट्टर के शोएब ने कहानी में संवेदनशीलता और अपनापन जोड़ा। जाह्नवी कपूर की सुधा के साथ इन तीनों कलाकारों ने मिलकर एक ऐसा प्रभावशाली समूह प्रदर्शन दिया, जिसने फिल्म के बड़े विषयों को बेहद वास्तविक और करीब महसूस कराया।

कान 2025 में प्रीमियर से लेकर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) सहित अपने अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों के सफर और 26 सितंबर 2025 को हुई थिएटर रिलीज़ तक, 'होमबाउंड' अपनी कहानी और कलाकारों के अभिनय को लेकर लगातार चर्चा में रही। फिल्म को 2026 ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में भी चुना गया था, हालांकि यह अंतिम नामांकन सूची में जगह नहीं बना सकी। रिलीज़ के एक साल बाद भी सुधा के रूप में जाह्नवी कपूर का अभिनय फिल्म की यात्रा और एक कलाकार के रूप में उनके विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है।