केके ने परफॉर्म करते हुए कहा- मैं मर जाऊं यहीं पे, और ऐसा ही हो गया (वीडियो)

केके ने एक गाना गाते हुए माइक पर ऑडियंस को गाने के लिए कहा। ऑडियंस ने गाया तो केके ने कहा मैं मर जाऊं यही पे। और कुछ मिनटों बाद ऐसा ही हो गया।



इस बात का प्रमाण है वीडियो जो संगीत से जुड़े अंकित तिवारी ने शेयर किया। अंकित ने लिखा- He said “mai mar jaau yahin pe” and the shitty thing happened there. Can’t believe this, Om shanti... साथ में अंकित ने वीडियो भी शेयर किया है।