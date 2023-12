शादी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा संग कियारा आडवाणी करेंगी पहला क्रिसमस सेलिब्रेट, दिखाई क्रिसमस ट्री की झलक | Kiara Advani all set to celebrate her first Christmas with Sidharth Malhotra

शादी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा संग कियारा आडवाणी करेंगी पहला क्रिसमस सेलिब्रेट, दिखाई क्रिसमस ट्री की झलक

Kiara Advani Christmas Tree: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कियारा ने इस साल 7 फरवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा संग शादी रचाई थी। वहीं अब शादी के बाद कियारा और सिद्धार्थ साथ में अपना पहला क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं।

कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्रिसमस की तैयारी की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की है। कियारा ने अपने क्रिसमस ट्री की झलक शेयर की है। क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है।

कियारा ने एक अंग्रेजी गाना 'its t’s Beginning to Look a Lot Like Christmas' को भी वीडियो के साथ जोड़ा है। कियारा के फैंस को उनका ये क्रिसमस ट्री बेहद पसंद आ रहा है।

बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने इसी साल फरवरी में राजस्थान के जैसलमेर में शादी की थी। दोनों की शादी काफी चर्चा में थी। फिलहाल, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं।