बिकिनी पहन कश्मीरा शाह ने ‍दी दिवाली की बधाई, हो गईं ट्रोल

Photo : Instagram ने 10 किलो वजन कम कर लिया है और एक बार फिर वे शेप में आ गई हैं जिसका प्रदर्शन इन दिनों सोशल मीडिया पर वे धड़ल्ले से कर रही हैं। उनके हॉट शॉट्स को खूब लाइक्स मिल रहे हैं और फैंस का कहना है कि इस उम्र में भी वे गजब ढा रही हैं।









कश्मीरा ने दिवाली पर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो पोस्ट किया। इसमें वे स्काई ब्लू कलर की बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।







इसका उन्होंने कैप्शन दिया- everyone. Lots of love and care for everyone. Be kind to animals this Diwali. Stay safe.







कश्मीरा का दिवाली की शुभकामनाएं देने का यह अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आया। कई कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें उन्हें ट्रोल किया गया है। ज्यादातर का कहना था कि बिकिनी पहन कर कौन इस तरह से हैप्पी दिवाली बोलता है?







अब अंदाज पसंद आया या नापसंद, पर कश्मीरा का तो काम हो गया। चर्चाओं में वे आ गईं।