बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kartik aaryan luxury car and bike collection
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (13:17 IST)

5 करोड़ की रेंज रोवर से लेकर डुकाटी स्क्रैम्ब्लर 1100 मैकलारेन तक, देखें एक्टर का लग्जरी कार और बाइक कलेक्शन

Kartik Aaryan car collection
कार्तिक आर्यन का ऑटोमोबाइल्स के प्रति प्यार उनके ऑन-स्क्रीन करिश्मे जितना ही आकर्षक है। यही वजह है कि एक सच्चे कार और बाइक प्रेमी के रूप में, उन्होंने एक शानदार कलेक्शन तैयार किया है, जो न सिर्फ उनकी बॉलीवुड में सफलता को दर्शाता है, बल्कि लग्ज़री इंजीनियरिंग, स्पीड और स्टाइल के प्रति उनकी गहरी समझ को भी दिखाता है। 
 
फिलहाल अपने इस शानदार कलेक्शन में कार्तिक आर्यन ने 'मर्सिडीज़ बेंज वी क्लास' कार को शामिल किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.4 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि इससे पहले उनके कार कलेक्शन में 'मैकलारेन जीटी' और 'लैम्बोर्गिनी उरुस' जैसी हाई-परफॉर्मेंस गाड़ियां हैं, जो कार्तिक के पावर और प्रिसीजन के प्रति जुनून को बखूबी दर्शाती हैं। 
 
इन शानदार कारों के अलावा उनके कलेक्शन में 'रेंज रोवर', 'बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़' और मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल' जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं। ये चुनाव कार्तिक की वर्सेटिलिटी को दिखाते हैं, जहां रोज़मर्रा की सुविधा के साथ लग्ज़री और पर्सनैलिटी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है।
 
हालांकि कारों के साथ-साथ, कार्तिक का जुनून प्रीमियम मोटरसाइकिल्स तक भी फैला हुआ है। उनके बाइक कलेक्शन में डुकाटी स्क्रैम्ब्लर 1100, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी दमदार बाइक्स शामिल हैं। ये मोटरसाइकिल्स स्पोर्टी परफॉर्मेंस के साथ क्लासिक डिज़ाइन और मज़बूती का बेहतरीन मेल पेश करती हैं।
 
कुल मिलाकर, कार्तिक आर्यन  का यह कलेक्शन सिर्फ सेलिब्रिटी लग्ज़री का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे स्टार की पहचान है, जो सच में ऑटोमोबाइल्स के प्रति अपने जुनून को जीता है। एक्सॉटिक सुपरकार्स, लग्ज़री एसयूवी और स्टाइलिश बाइक्स से भरा उनका गैराज यह साबित करता है कि वह हर सफर का पूरा आनंद लेते हैं, फिर चाहे वह चार पहियों पर हो या दो पर।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कृष्ण जन्मभूमि पर लॉन्च हुआ 'कृष्‍णावतारम' का ट्रेलर, दिखा भक्ति और भव्यता का संगम

रामायण पार्ट 1 को लेकर यश का बड़ा खुलासा, बताया क्यों नहीं होगा भगवान राम और रावण का आमना-सामना?

रामायण पार्ट 1 को लेकर यश का बड़ा खुलासा, बताया क्यों नहीं होगा भगवान राम और रावण का आमना-सामना?नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें भगवान राम के किरदार में रणबीर कूपर नजर आए। वहीं साउथ स्टार यश की भी झलक देखने को मिली, जो फिल्म में लंकापति रावण का किरदार निभा रहे हैं।

कृष्ण जन्मभूमि पर लॉन्च हुआ 'कृष्‍णावतारम' का ट्रेलर, दिखा भक्ति और भव्यता का संगम

कृष्ण जन्मभूमि पर लॉन्च हुआ 'कृष्‍णावतारम' का ट्रेलर, दिखा भक्ति और भव्यता का संगमइस एक ऐसा पल जिसने सिनेमा और आध्यात्म के बीच की सीमाओं को मिटा दिया है। फिल्म ‘कृष्णावतारम’ का भव्य ट्रेलर पवित्र कृष्ण जन्मभूमि पर लॉन्च किया गया। यह सिर्फ एक ट्रेलर लॉन्च नहीं था, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बन गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ भक्ति में लीन नजर आए।

5 करोड़ की रेंज रोवर से लेकर डुकाटी स्क्रैम्ब्लर 1100 मैकलारेन तक, देखें एक्टर का लग्जरी कार और बाइक कलेक्शन

5 करोड़ की रेंज रोवर से लेकर डुकाटी स्क्रैम्ब्लर 1100 मैकलारेन तक, देखें एक्टर का लग्जरी कार और बाइक कलेक्शनकार्तिक आर्यन का ऑटोमोबाइल्स के प्रति प्यार उनके ऑन-स्क्रीन करिश्मे जितना ही आकर्षक है। यही वजह है कि एक सच्चे कार और बाइक प्रेमी के रूप में, उन्होंने एक शानदार कलेक्शन तैयार किया है, जो न सिर्फ उनकी बॉलीवुड में सफलता को दर्शाता है, बल्कि लग्ज़री इंजीनियरिंग, स्पीड और स्टाइल के प्रति उनकी गहरी समझ को भी दिखाता है।

कुब्रा सैत के 5 यूनिक फैशन स्टेटमेंट्स जो उन्हें बनाते हैं सबसे अलग

कुब्रा सैत के 5 यूनिक फैशन स्टेटमेंट्स जो उन्हें बनाते हैं सबसे अलगफिल्म रेडी से लेकर कल्ट-फेवरेट सीरीज़ सैक्रेड गेम्स तक, और फिर देवा, सन ऑफ सरदार 2, द ट्रायल और हाल ही में आई 'संकल्प' में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाली कुब्रा सैत ने हमेशा ऐसे रोल्स चुने हैं, जो अलग और यादगार हों। ठीक उसी तरह, उनका फैशन सेंस भी एक्सपेरिमेंटल, कॉन्फिडेंट और पूरी तरह से उनका अपना रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनके यूनिक सिग्नेचर स्टाइल मोमेंट्स पर।

व्हाइट ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अवतार, किलर अंदाज में दिए पोज

व्हाइट ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अवतार, किलर अंदाज में दिए पोजबॉलीवुड की ग्लैम क्वीन जाह्नवी कपूर अपनी ग्लैमरस अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। एक्ट्रेस का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट और बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। हाल ही में जाह्नवी ने 'एन्जेल-कोर' ट्रेंड को अपनाते हुए बेहद खूबसूरत व्हाइट आउटफिट में अपना ग्लैमर दिखाया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com