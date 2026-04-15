बुधवार, 15 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. farhan akhtar rejected rang de basanti rakesh omprakash mehra reveal
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (11:17 IST)

फरहान अख्तर को ऑफर हुई फिल्म रंग दे बसंती, इस वजह से एक्टर ने ठुकराया था ऑफर

Farhan Akhtar
भारतीय सिनेमा में कुछ ही ऐसे कलाकार हैं जिन्हें 'ऑल-राउंडर' कहा जा सकता है, और फरहान अख्तर इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता, गायक और निर्माता के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फरहान ने कितनी ही फिल्में लिखी है और उनमें काम भी किया है। 
 
फरहान अख्तर ने अपने किरदार को अच्छा बनाने के लिए हमेशा सही कदम आगे बढ़ाया है। अपने काम को लेकर फरहान की डेडीकेशन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वह हमेशा अपना बेस्ट देने में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब फरहान एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने 'रंग दे बसंती' जैसी बड़ी फिल्म का ऑफर भी ठुकरा दिया था। 
 
फिल्ममेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा वह पहले शख्स थे, जिन्होंने फरहान को अपनी फिल्म 'रंग दे बसंती' के लिए उनका पहला रोल ऑफर किया था। लेकिन फरहान ने इसे ठुकरा दिया। फिल्ममेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था। 
 
राकेश ने बताया था कि फरहान अख्तर वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने 'रंग दे बसंती' के लिए 'करण सिंघानिया' का रोल ऑफर किया था। यह वह समय था जब फरहान बॉलीवुड में एक सफल निर्देशक के रूप में अपनी धाक जमा चुके थे। उनकी पहली फिल्म 'दिल चाहता है' ने युवाओं के बीच एक नई क्रांति ला दी थी।
 
राकेश मेहरा के अनुसार, जब उन्होंने फरहान को एक्टिंग का प्रस्ताव दिया, तो फरहान की आंखों में एक चमक थी, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे मना कर दिया। उस समय फरहान का पूरा ध्यान निर्देशन और पटकथा लेखन पर था। वह 'लक्ष्य' जैसी बड़ी फिल्म के निर्माण में व्यस्त थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कैमरे के पीछे से निकलकर कैमरे के सामने आएंगे। अंततः, वह रोल साउथ के स्टार सिद्धार्थ को मिला और उन्होंने उसे बखूबी निभाया।
 
फरहान अख्तर के शुरुआती करियर को देखें तो वह अभिनय को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उनके लिए सिनेमा का मतलब कहानी कहना था। 'दिल चाहता है' के जरिए उन्होंने दोस्ती की परिभाषा बदली, तो 'लक्ष्य' के माध्यम से युवाओं को जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रेरित किया। यही कारण था कि जब उन्हें 'रंग दे बसंती' जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने निर्देशन के विजन को प्राथमिकता दी।
 
जिस अभिनेता को मेहरा ने 2004 में पहचाना था, उसने आखिरकार 2008 में 'रॉक ऑन!!' के साथ परदे पर कदम रखा। इसके बाद फरहान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राकेश ओमप्रकाश मेहरा और फरहान की जोड़ी बाद में साल 2013 में 'भाग मिल्खा भाग' के लिए साथ आई।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मलयाली एक्टर शियास करीम ने एक्ट्रेस को किया बीफ खाने को फोर्स, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

कुब्रा सैत के 5 यूनिक फैशन स्टेटमेंट्स जो उन्हें बनाते हैं सबसे अलग

कुब्रा सैत के 5 यूनिक फैशन स्टेटमेंट्स जो उन्हें बनाते हैं सबसे अलगफिल्म रेडी से लेकर कल्ट-फेवरेट सीरीज़ सैक्रेड गेम्स तक, और फिर देवा, सन ऑफ सरदार 2, द ट्रायल और हाल ही में आई 'संकल्प' में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाली कुब्रा सैत ने हमेशा ऐसे रोल्स चुने हैं, जो अलग और यादगार हों। ठीक उसी तरह, उनका फैशन सेंस भी एक्सपेरिमेंटल, कॉन्फिडेंट और पूरी तरह से उनका अपना रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनके यूनिक सिग्नेचर स्टाइल मोमेंट्स पर।

व्हाइट ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अवतार, किलर अंदाज में दिए पोज

व्हाइट ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अवतार, किलर अंदाज में दिए पोजबॉलीवुड की ग्लैम क्वीन जाह्नवी कपूर अपनी ग्लैमरस अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। एक्ट्रेस का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट और बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। हाल ही में जाह्नवी ने 'एन्जेल-कोर' ट्रेंड को अपनाते हुए बेहद खूबसूरत व्हाइट आउटफिट में अपना ग्लैमर दिखाया है।

सीजन 4 नहीं, नया चैप्टर है 'मिर्जापुर: द मूवी', दिखेगी नई कहानी और बड़े बदलाव

सीजन 4 नहीं, नया चैप्टर है 'मिर्जापुर: द मूवी', दिखेगी नई कहानी और बड़े बदलावडिजिटल दुनिया में तहलका मचाने के बाद, मिर्जापुर सीरीज अब 'मिर्जापुर: द मूवी' के रूप में सिनेमाघरों में दस्तक देने की तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ फैंस को लगता है कि यह फिल्म सीजन 4 की कहानी को आगे बढ़ाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, यह फिल्म फ्रैंचाइज़ी के भीतर एक बिल्कुल नया सिनेमाई चैप्टर पेश करने वाली है।

मलयाली एक्टर शियास करीम ने एक्ट्रेस को किया बीफ खाने को फोर्स, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

मलयाली एक्टर शियास करीम ने एक्ट्रेस को किया बीफ खाने को फोर्स, वीडियो वायरल होने पर मचा बवालमलयालम फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 'बिग बॉस मलयालम' सीजन 1 से मशहूर हुए एक्टर और मॉडल शियास करीम एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। शियास करीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक्ट्रेस अनुमोल अनुकुट्टी के साथ नजर आ रहे हैं।

फरहान अख्तर को ऑफर हुई फिल्म रंग दे बसंती, इस वजह से एक्टर ने ठुकराया था ऑफर

फरहान अख्तर को ऑफर हुई फिल्म रंग दे बसंती, इस वजह से एक्टर ने ठुकराया था ऑफरभारतीय सिनेमा में कुछ ही ऐसे कलाकार हैं जिन्हें 'ऑल-राउंडर' कहा जा सकता है, और फरहान अख्तर इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता, गायक और निर्माता के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फरहान ने कितनी ही फिल्में लिखी है और उनमें काम भी किया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com