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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 22 मई 2026 (16:08 IST)

कोमोलिका की बिंदी से मिहिर की मौत तक, एकता कपूर के शोज के 5 बड़े ट्विस्ट

Ekta Kapoor birthday
भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 'कंटेंट क्वीन' एकता कपूर जैसे-जैसे अपने जन्मदिन की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे उन पॉप कल्चर मोमेंट्स को याद न करना नामुमकिन है जो उन्होंने सालों से भारतीय दर्शकों को तोहफे में दिए हैं। ड्रामैटिक ट्विस्ट्स से लेकर कभी न भूले जाने वाले फैशन स्टेटमेंट्स तक, उनके शोज़ ने सिर्फ टीआरपी पर ही राज नहीं किया, बल्कि वे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। 
 
आइए डालते हैं नज़र उन 5 आइकॉनिक मोमेंट्स पर, जिन्होंने छोटे पर्दे की दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया और एक नया इतिहास रच दिया।
 
1. इसमें सबसे पहला नाम तो कोमोलिका की वो लेजेंड्री बिंदी का होना ही चाहिए। उर्वशी ढोलकिया द्वारा निभाए गए कोमोलिका के किरदार, उसकी ड्रामैटिक एंट्री, सिग्नेचर बैकग्राउंड ट्यून और उस बेहद स्टाइलिश बिंदी ने रातों-रात एक नया क्रेज शुरू कर दिया था। इसके बाद भारतीय टेलीविजन पर आने वाली हर विलेन में कहीं न कहीं कोमोलिका की ही झलक दिखाई दी।

 
2. इसके बाद आया टेलीविजन का वो मोड़ जिसने पूरे देश को जैसे थमा दिया था, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर की मौत। जब मिहिर विरानी की मौत हुई, तो दर्शकों ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया हो। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, फैंस ने उसकी वापसी की मांग की, और आखिरकार मेकर्स को उसे वापस लाना ही पड़ा क्योंकि भारत इस नुकसान को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था।
 
3. एक और कभी न भूला जाने वाला चौंकाने वाला पल था—तुलसी का अपने ही बेटे को मारना। तुलसी विरानी का अंश को गोली मारना आज भी भारतीय टेलीविजन के सबसे साहसी ट्विस्ट्स में से एक माना जाता है। इसने साबित कर दिया कि ओटीटी के दौर से बहुत पहले भी डेली सोप्स नैतिक रूप से इतने जटिल ड्रामे दिखा सकते थे।
 
4. एकता कपूर ने भारतीय टीवी पर रोमांस दिखाने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया। 'कुटुंब' और 'कहीं तो होगा' जैसे शोज़ ने वर्कप्लेस रोमांस (ऑफिस के प्यार) को इतना पॉपुलर बना दिया कि उस दौर की पूरी जनरेशन के लिए ऑफिस लव स्टोरीज एक ख्वाब जैसी बन गईं।
 
5. और आखिर में, 'नागिन' में मौनी रॉय के रूप में सुपरनेचुरल क्वीन का उभरना। उनकी ग्लैमरस साड़ियाँ, कमाल का आई मेकअप और इच्छाधारी नागिन वाला अवतार उस समय का सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड बन गया, जिसने 'नागिन' को भारतीय टेलीविजन की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक बना दिया।
 
दशकों बाद भी, एकता कपूर भारतीय टेलीविजन के कुछ सबसे यादगार पलों की असली आर्किटेक्ट बनी हुई हैं। चाहे फैमिली ड्रामा को एक नए रूप में पेश करना हो, आइकॉनिक किरदार गढ़ना हो, या फिर फैशन और कहानी कहने के नए ट्रेंड्स सेट करना हो, उनके शोज़ करोड़ों परिवारों के लिए एक साझा सांस्कृतिक अनुभव बन गए। आज जब वो अपने जीवन का एक और साल सेलिब्रेट कर रही हैं, तो उनकी विरासत सिर्फ टीआरपी तक सीमित नहीं है; यह उन डायलॉग्स, किरदारों और पलों में जिंदा है जो आज भी पीढ़ियों के बीच पुरानी यादों को ताजा कर देते हैं।
 
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