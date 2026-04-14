मंगलवार, 14 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. akshay kumar bhoot bangla box office prediction priyadarshan
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 (13:23 IST)

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' मूवी का बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? क्या प्रियदर्शन के साथ होगी धमाकेदार वापसी?

Bhoot Bangla box office prediction starring akshay kumar
अक्षय कुमार की फिल्में हमेशा दर्शकों के बीच चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं। हालांकि, अब अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला 16 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और इस फिल्म में वह निर्देशक प्रियदर्शन के साथ फिर से काम कर रहे हैं, जो उनकी सफलता की कुंजी रहे हैं। तो क्या भूत बंगला अक्षय की हाल की असफलताओं को पीछे छोड़ने में सफल होगी? यह सवाल फिल्म के रिलीज़ से पहले दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है।
 

अक्षय कुमार की पिछली फिल्में: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप

हाल में अक्षय कुमार की जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर निराश किया है, उनमें स्काई फोर्स, हाउसफुल 5, जॉली एलएलबी 2, खेल खेल में, बड़े मियां छोटे मियां, सरफिरा जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को न तो समीक्षकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, न ही दर्शकों से। इसके चलते अक्षय की स्टार वैल्यू में कमी आई है, और उनकी फिल्मों को पहले जैसी सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि, इन असफलताओं के बावजूद अक्षय की एक खासियत है कि वह हर बार खुद को नए अवतार में पेश करने में सक्षम होते हैं।
 

प्रियदर्शन के साथ पुरानी जुगलबंदी: क्या होगी असरदार वापसी?

भूत बंगला में अक्षय कुमार अपने पुराने सहयोगी और सीनियर निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे हैं। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी पहले भी हेरा फेरी, गरम मसाला, भागमभाग, भूलभुलैया जैसी हिट फिल्मों में नजर आ चुकी है। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता पाई थी। प्रियदर्शन की टैलेंट और अक्षय के कॉमिक टाइमिंग का मिलाजुला असर दर्शकों पर खासा प्रभाव डालता है और यही वजह है कि भूत बंगला से भी उम्मीदें जताई जा रही हैं।

 

क्या बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिलेगी शानदार ओपनिंग?

भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है। कारण यह है कि हाल ही में कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। धुरंधर 2 के बाद से लगभग एक महीना हो गया है और स्कूलों में छुट्टियों का समय चल रहा है, जिससे फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म देखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, भूत बंगला की रिलीज़ का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शकों को इस समय नई फिल्में देखने की तलाश है।
 
अक्षय कुमार की भूत बंगला इस समय के हालात में बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकती है और यह फिल्म प्रियदर्शन की निर्देशन शैली के कारण दर्शकों को आकर्षित कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिलेगी और यह अक्षय की पिछली फ्लॉप फिल्मों को भुला देने में मददगार साबित होगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी सभी अहम जानकारियों को सरल और रोचक अंदाज में प्रस्तुत करना है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तान में आशा भोंसले को श्रद्धांजलि देना पड़ा महंगा, न्यूज चैनल को नोटिस जारी

पाकिस्तान में आशा भोंसले को श्रद्धांजलि देना पड़ा महंगा, न्यूज चैनल को नोटिस जारीपाकिस्तान में आशा भोंसले के निधन पर श्रद्धांजलि देते समय भारतीय गाने दिखाने पर Geo News को PEMRA ने नोटिस जारी किया। पाकिस्तान में 2018 से भारतीय कंटेंट पर बैन है, और इस उल्लंघन के खिलाफ चैनल को जवाब देने का आदेश दिया गया है।

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ 4 जून को रिलीज़, दर्शकों को मिलेगा रोमांच और सस्पेंस का नया अनुभव

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ 4 जून को रिलीज़, दर्शकों को मिलेगा रोमांच और सस्पेंस का नया अनुभवयश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में दर्शकों को रोमांच, सस्पेंस और एक नई शैली का अनुभव मिलेगा। फिल्म की कहानी और यश का दमदार अभिनय इस बार दर्शकों को बांधे रखेगा।

एक दिन: जुनैद खान और साई पल्लवी की रोमांटिक केमिस्ट्री

एक दिन: जुनैद खान और साई पल्लवी की रोमांटिक केमिस्ट्रीआमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म ‘एक दिन’ 1 मई 2026 को रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म जुनैद खान और साई पल्लवी के रोमांटिक जादू को दिखाएगी। फिल्म एक इमोशनल लव स्टोरी है, जिसमें फॉर्च्यून बेल का जादू और खोए हुए प्यार की तलाश है।

पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, सिंगर्स ने दी गाने गाकर विदाई

पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, सिंगर्स ने दी गाने गाकर विदाईदिग्गज सिंगर आशा भोसले का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। आशा भोसले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उनके बेटे आनंद भोसले ने मुखाग्नि दी।

आशा भोसले के निधन से टूटे अमिताभ बच्चन, बोले- बहुत दुख में हूं...

आशा भोसले के निधन से टूटे अमिताभ बच्चन, बोले- बहुत दुख में हूं...भारतीय पार्श्व गायन की 'जादुई आवाज' कही जाने वाली आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्होंने 92 साल की उम्र में रविवार को अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में फैले उनके करोड़ों प्रशंसकों में शोक की लहर है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com