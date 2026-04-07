वामिका गब्बी: टैलेंट बेमिसाल पर एक ब्लॉकबस्टर का इंतजार, क्या 'भूत बंगला' से बॉलीवुड की टॉप रेस में शामिल होंगी?

भारतीय मनोरंजन जगत में कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो अपनी पहली स्क्रीन अपीयरेंस से ही बता देते हैं कि वे यहाँ सिर्फ चमकने नहीं, बल्कि राज करने आए हैं। वामिका गब्बी उन्हीं में से एक हैं। अपनी बोलती आँखों, चेहरे की मासूमियत और किरदारों में पूरी तरह ढल जाने की अद्भुत क्षमता के कारण उन्होंने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के बीच एक खास जगह बना ली है। लेकिन मायानगरी मुंबई का एक कड़वा सच यह भी है कि यहाँ 'टैलेंट' का सिक्का तब तक पूरी तरह नहीं जमता, जब तक उसके पीछे 'बॉक्स ऑफिस' के करोड़ों रुपये की खनक न हो।

चंडीगढ़ की गलियों से अभिनय के शिखर तक

वामिका गब्बी का जन्म 29 सितंबर 1993 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जहाँ कला की कद्र थी। उनके पिता गोवर्धन गब्बी एक जाने-माने पंजाबी लेखक हैं, जिन्होंने वामिका के भीतर के कलाकार को हमेशा पंख दिए। वामिका की अभिनय यात्रा बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गई थी। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में पंजाबी टेलीविजन से करियर की शुरुआत की। उनकी असल पहचान तब बनी जब उन्होंने 2007 में फिल्म 'जब वी मेट' में एक छोटा सा रोल निभाया, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। वामिका ने पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपनी मेहनत से लोहा मनवाया, लेकिन उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने।





दमदार एक्टिंग का सबूत हैं उनकी वेब सीरीज और फिल्में

वामिका गब्बी की अभिनय शैली की सबसे बड़ी खासियत उनकी 'सब्टिलिटी' (सूक्ष्मता) है। वह बिना चिल्लाए, सिर्फ अपनी नजरों से भावनाओं का तूफान खड़ा कर सकती हैं। विक्रमादित्य मोटवानी की सीरीज 'जुबली' में 'नीलोफर' के किरदार को भला कौन भूल सकता है? 1950 के दशक की एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री के संघर्ष और उसकी गरिमा को वामिका ने जिस तरह पर्दे पर उतारा, वह किसी मास्टरक्लास से कम नहीं था।

इसी तरह विशाल भारद्वाज की 'खुफिया' और 'मॉडर्न लव मुंबई' में उन्होंने साबित किया कि वह जटिल और गहरे किरदारों को निभाने में माहिर हैं। 'माई' (Mai) में उन्होंने अपनी भावनाओं से दर्शकों को रुलाया, तो वहीं 'ग्रहण' (Grahan) में उनकी सादगी ने दिल जीत लिया। उनके पास वह 'विंटेज चार्म' है जो आज की पीढ़ी में कम ही नजर आता है।

प्रतिभा बनाम कमर्शियल सफलता का गणित

इतने शानदार काम के बावजूद, बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा रहती है कि वामिका को अभी वह स्थान नहीं मिला है जिसकी वह हकदार हैं। उन्हें अक्सर 'ओटीटी स्टार' के दायरे में सीमित कर दिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में 'सफल' होने का पैमाना अक्सर एक ऐसी फिल्म होती है जो 100-200 करोड़ रुपये का बिजनेस करे और मास ऑडियंस के बीच अभिनेत्री को एक 'हाउसहोल्ड नेम' बना दे। वामिका के पास प्रशंसा की कमी नहीं है, लेकिन एक बड़ी सोलो कमर्शियल हिट फिल्म की कमी उनके करियर ग्राफ में खटकती है।





क्या 'भूत बंगला' बदलेगी वामिका की किस्मत?

अब सबकी निगाहें प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही फिल्म 'भूत बंगला' पर टिकी हैं। यह वामिका के करियर के लिए सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं: पहली बार वह अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' और बॉक्स ऑफिस किंग के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। दूसरा, प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी फिल्मों का अपना एक विशाल दर्शक वर्ग है।

अक्षय कुमार के साथ काम करना किसी भी अभिनेत्री के लिए ए-लिस्टर्स की श्रेणी में आने का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है, तो यह धारणा टूट जाएगी कि वामिका सिर्फ गंभीर और क्लास सिनेमा तक सीमित हैं। यह फिल्म उन्हें वह 'मास अपील' दिला सकती है जिसकी तलाश में वह लंबे समय से हैं।





क्या खुलेंगे बड़े सितारों के साथ दरवाजे?

फिल्म इंडस्ट्री हमेशा 'सक्सेस' के पीछे भागती है। यदि 'भूत बंगला' हिट होती है, तो निश्चित रूप से वामिका को आने वाले समय में खान तिकड़ी या रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारों के अपोजिट कास्ट किए जाने की संभावना बढ़ जाएगी। उनमें वह ग्रेस और टैलेंट है कि वह किसी भी बड़े कमर्शियल सेटअप में अपनी जगह बना सकें।

वामिका गब्बी आज उस मोड़ पर खड़ी हैं जहाँ उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, बस एक 'ब्लॉकबस्टर' धमाके की जरूरत है। अगर 'भूत बंगला' के जरिए वह दर्शकों को डराने और हंसाने में कामयाब रहीं, तो बॉलीवुड को एक ऐसी स्टार मिलेगी जो अभिनय भी जानती है और भीड़ खींचना भी।