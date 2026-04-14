पाकिस्तान में आशा भोंसले को श्रद्धांजलि देना पड़ा महंगा, न्यूज चैनल को नोटिस जारी

पाकिस्तान में भारतीय संगीत और फिल्म कंटेंट पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन हाल ही में जब भारत की महान गायिका आशा भोंसले का निधन हुआ, तो Geo News चैनल पर उनके सम्मान में भारतीय गानों और फिल्मों के दृश्यों का प्रसारण किया गया। इस पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने चैनल को शो-कॉज नोटिस जारी किया है क्योंकि पाकिस्तान में 2018 से भारतीय कंटेंट पर बैन लगा हुआ है।

PEMRA ने लगाया उल्लंघन का आरोप

PEMRA ने Geo News को इस फैसले के लिए चेतावनी दी है कि यह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें भारतीय सामग्री का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया है। PEMRA के अनुसार, Geo News चैनल ने PEMRA नियम 2009 के तहत कई उल्लंघन किए हैं और चैनल से 14 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है। इसके अलावा, चैनल के सीईओ को 27 अप्रैल को PEMRA के सामने पेश होने का आदेश भी दिया गया है। अगर चैनल ने उचित जवाब नहीं दिया, तो उस पर जुर्माना, निलंबन या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

Geo News ने किया बचाव

इस नोटिस के जवाब में, Geo News के मैनेजिंग डायरेक्टर अज़हर अब्बास ने चैनल के संपादकीय फैसले का समर्थन किया। उन्होंने X पर लिखा कि जब किसी महान कलाकार की मृत्यु होती है, तो उनके कार्य को फिर से देखना और उसका सम्मान करना जरूरी है। अज़हर अब्बास ने आगे कहा, “आशा भोंसले की तरह के कलाकारों को श्रद्धांजलि देना हमारे लिए गर्व की बात है, और उनकी महानता को पहचानना हमारा कर्तव्य है। कला मानवता की साझा धरोहर है, और इसे किसी सीमा से बांधना गलत है।”

अज़हर ने पाकिस्तान के साथ आशा भोंसले के रिश्तों का भी जिक्र किया और कहा, “आशा जी ने पाकिस्तान की मशहूर गायिका नूरजहां की हमेशा सराहना की और उन्हें अपनी बड़ी बहन माना। उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के साथ मिलकर काम किया और उर्दू शायरों की कविताओं को अपनी आवाज दी।”

कला की भूमिका और सामूहिकता

अज़हर अब्बास ने यह भी कहा कि कला और कलाकारों को संघर्ष और युद्ध के समय में भी अपने काम करने का अवसर मिलना चाहिए। वह मानते हैं कि कलाकार समाज में सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं और इनकी भूमिका किसी भी घृणा या विवाद से दूर होनी चाहिए।

राजनीति में भी उठे सवाल

PEMRA के इस कदम पर पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी पीपुल्स पार्टी की सीनेटर शेरी रहमान ने भी सवाल उठाए। उन्होंने PEMRA के दृष्टिकोण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “कृपया इस दृष्टिकोण को बदलें और सांस्कृतिक परिवर्तन को पुलिसिंग करने की कोशिश न करें।”