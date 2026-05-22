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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 22 मई 2026 (15:37 IST)

12 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई 'मैं तेरा हीरो', दर्शकों का मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

Main Tera Hero re release
भारतीय सिनेमा के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस में से एक बालाजी मोशन पिक्चर्स ने अपनी सबसे पसंदीदा एंटरटेनर फिल्मों में से एक 'मैं तेरा हीरो' को फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया है। वरुण धवन, इलियाना डिक्रूज़ और नरगिस फाखरी स्टारर यह फिल्म 12 साल पहले रिलीज़ हुई थी और अपनी मजेदार कहानी, दमदार परफॉर्मेंस और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से दर्शकों का दिल जीत लिया था। 
 
मशहूर फिल्ममेकर डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म कॉमेडी, रोमांस और हंसी से भरपूर पलों की वजह से फैंस की फेवरेट बन गई थी। फिल्म के 12 साल पूरे होने के मौके पर मेकर्स ने इसे 22 मई को दोबारा रिलीज़ किया, और एक बार फिर दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। 
एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ‘मैं तेरा हीरो’ के शो कई शहरों में हाउसफुल चल रहे हैं, जो साबित करता है कि फिल्म का चार्म, मनोरंजन और लोगों पर इसका असर आज भी वैसा ही बना हुआ है।
 
यह खबर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 12 साल बाद भी फिल्म का वही असर बरकरार है! #MainTeraHero फिर से सिनेमाघरों में लौट आई है! अभी अपनी टिकट बुक करें।
 
‘मैं तेरा हीरो’ में एवलिन शर्मा, राजपाल यादव, अनुपम खेर समेत कई कलाकार नजर आए थे। फिल्म एक शरारती और एनर्जेटिक कॉलेज बॉय की कहानी है, जिसकी जिंदगी प्यार में पड़ने के बाद पूरी तरह बदल जाती है। हालात तब और मजेदार हो जाते हैं जब वह एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर और अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी के बीच फंस जाता है, जिसके बाद कई हास्य और मनोरंजन से भरपूर घटनाएं सामने आती हैं।
 
वहीं, ‘भूत बंगला’ की शानदार सफलता के बाद बालाजी मोशन पिक्चर्स अब अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘वीवीएएन’ की तैयारी में जुटा है। टीवीएफ मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर बनाई जा रही this फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार कर रहे हैं, जबकि इसकी कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है। ‘वीवीएएन’ 28 अगस्त 2026 को भव्य तरीके से सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
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