जन्माष्टमी के मौके पर खास गाना लेकर आ रहे जैकी भगनानी, पोस्टर हुआ रिलीज

जैकी भगनानी एक जाने-माने अभिनेता-निर्माता हैं और उनका लेबल उन शानदार गानों के लिए जाना जाता है, जिन्हें उन्होंने एक साल के अंतराल में दर्शकों के लिए रिलीज़ किया है।

उनके लेबल, जेजस्ट म्यूजिक ने हाल ही में अपनी स्थापना का एक साल पूरा किया है। ऐसे में, जैकी भगनानी ने अब घोषणा करते हुए बताया कि इस जन्माष्टमी पर एक नया गाना 'कृष्ण महामंत्र' पेश किया जाएगा जिसका मंत्रमुग्ध करने वाला पोस्टर रिलीज़ कर दिया गया है।



निर्माता ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, 'यह गाना आपको डेडीकेट कर रहा हूं मां। भगवान कृष्ण के जन्म दिन के मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गाना जन्माष्टमी के मौके पर रिलीज़ होगा।'

वही, जेजस्ट म्यूजिक ने भी अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है और लिखते है, This #Janmashtami, bringing to you the divine #KrishnaMahamantra in the mesmerizing voice of @VipinAnejaOfficial The blissful melody comes out on 11th August





यह गाना जन्माष्टमी पर रिलीज़ होगा और विपिन अनेजा द्वारा रचित व गुनगुनाया गया एक सुंदर मंत्र है और जेजस्ट म्यूजिक द्वारा निर्मित है।





सकारात्मकता का सबसे बड़ा गाना भी उनके लेबल जेजस्ट म्यूजिक द्वारा दिया गया था- जो बहुत हिट हुआ था। गीत 'मुस्कुराएगा इंडिया' में अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ, विक्की कौशल, कृति सेनन, कियारा आडवाणी, आयुष्मान खुर्राना, राजकुमार राव इत्यादि कलाकार नज़र आए थे।