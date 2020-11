रितिक रोशन ने फैंस को दी छठ की बधाई, शेयर किया स्पेशल मैसेज

बॉलीवुड सुपरस्टार ने अपने ऑन-स्क्रीन प्रदर्शन के साथ दर्शकों के दिलों में अपना एक खास जगह बनाई है। हाल ही में, अभिनेता ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर फैंस को बधाई दी है।

Happy Chhath Puja to all the devotees across India. Here’s hoping that the positivity of this festival brings better days for us. Be safe, be well! — (@iHrithik) November 20, 2020

रितिक मुंबई में जुहू समुद्र तट के करीब रहते है, इसलिए वह अपनी इमारत से इस उत्सव के गवाह बनते है। पिछले साल और उससे पहले वर्ष, उन्होंने भी नीचे कदम रखा और भक्तों के साथ छोटी सी मुलाकात की थी।

वर्क फ्रंट की बात करें तो रितिक रोशन आखिरी बार 'वॉर' फिल्म में नजर आए थे। उनके साथ टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर भी थीं। फिलहाल रितिक के नए प्रोजेक्ट का फैंस इंतजार कर रहे हैं।