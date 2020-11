दिशा, रकुल और मल्लिका की हॉट अदाओं ने बढ़ाया तापमान

सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन बॉलीवुड हसीनाएं अपने हॉट और सेक्सी फोटो के जरिये तापमान बढ़ा रही हैं। हाल ही में दिशा पटानी, और ने फोटो पोस्ट किए हैं जिसमें उनका अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है। सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन बॉलीवुड हसीनाएं अपने हॉट और सेक्सी फोटो के जरिये तापमान बढ़ा रही हैं। हाल ही में दिशा पटानी, और ने फोटो पोस्ट किए हैं जिसमें उनका अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है।





दिशा पटानी



समुंदर किनारे दिशा स्काई ब्लू बिकिनी में रिलैक्स हो रही हैं। उनकी यह अदा इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते इस फोटो को पसंद करने वालों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच गई।







रकुल प्रीत सिंह



रकुल प्रीत सिंह छुट्टियां बिता रही हैं। बिकिनी पहने उन्होंने फोटो पोस्ट किया है और हेडिंग दिया है- Verified

Smiles are contagious, be a carrier ❤ moments captured by daddy the great ❤

मल्लिका शेरावत

मल्लिका के पास फुर्सत है जिसका इस्तेमाल वे सोशल मीडिया पर पोस्टिंग के जरिये करती रहती हैं। उन्होंने #sexysaturdays का इस्तेमाल करते हुए यह फोटो पोस्ट किया है।