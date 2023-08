'ओजी' से 'टाइगर 3' तक: इमरान हाशमी ने की डार्क रोल्स के प्रति अपनी रुचि के बारे में बात

Serious Allegations Against Makers Of The Elephant Whispers: डॉक्यूमेंट्री 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया था। ऑस्कर जीतने के बाद फिल्म में लीड रोल निभाने वाले बोम्मन और बेली कॉफी पॉपुलर हो गए थे। दोनों कट्टूनायकन जनजाति के हैं जो जंगलों में ही रहते आए हैं।