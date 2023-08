ऑस्कर विनर डॉक्यूमेंट्री 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' के मेकर्स पर लगा गंभीर आरोप, बोम्मन-बेली ने भेजा लीगल नोटिस

Serious Allegations Against Makers Of The Elephant Whispers: डॉक्यूमेंट्री 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया था। ऑस्कर जीतने के बाद फिल्म में लीड रोल निभाने वाले बोम्मन और बेली कॉफी पॉपुलर हो गए थे। दोनों कट्टूनायकन जनजाति के हैं जो जंगलों में ही रहते आए हैं।



अब एक बार फिर बोम्मन और बेली सुर्खियों में आ गए हैं। दोनों ने 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' के मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए है। बोम्मन और बेली ने डॉक्यूमेंट्री की निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस और सिख्या एंटरटेनमेंट पर आर्थिक शोषण सहित कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मेकर्स को लीगल नोटिस भी भेजा है।

बोम्मन और बेली का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए गए लेकिन ऑस्कर मिलने के बाद से मेकर्स ने उनसे किनारा कर लिया। उनका कहना है कि मेकर्स ने अभी तक उन्हें रुपए भी नहीं दिए हैं। दंपत्ति ने 2 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग करते हुए मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है।

नोटिस में कहा गया है कि उन्हें घर देने का वादा किया गया था। साथ ही एक वेहिकल और पर्याप्यत आर्थिक मदद देने का भी वादा किया था। कहा था कि जो भी फायदा होगा, उसका कुछ हिस्सा वो देंगे। उन्हें 'असली हीरोज' कहकर नेता-अभिनेता समेत अन्य दिग्गज लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी मिली।

बता दें कि 'द एलिफेंट व्हिसपर्स' के ऑस्कर जीतने के बाद तमिलनाडु सरकार ने बोम्मन और बेली को घर और एक-एक लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। वहीं निर्देशिका कार्तिकी को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था।