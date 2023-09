'गदर 2' की सक्सेस पर पर भावुक हुए धर्मेंद्र, बोले- किस्मत वाला होता है बाप वो...

Dosto, qismat wala hota hai Baap woh…jis ka beta kabhi jab Baap ban kar bacchon sa laad ladata hai Sunny brought me to USA to enjoy the success of Gadar 2 ……Dosto, Great full to you all for your good wishes to make the Gadar 2 A block buster pic.twitter.com/GRCsKsM40w