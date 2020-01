प्रभास के फैंस के लिए खुशखबरी, बाहुबली स्टार ने शुरू की अपनी अगली फिल्म की शूटिंग

बाहुबली स्टार के लिए अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म साहो की दमदार बॉक्स ऑफिस कमाई के साथ 2019 एक बेहद सफल साल रहा है। और अब अभिनेता अपनी अगली रिलीज के लिए तैयार है जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।



प्रभास ने सोशल मीडिया पर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने की घोषणा की है और लिखते है, Elated to share that I’m resuming shooting for my upcoming film. Looking forward to a fun schedule.

प्रभास की यह फिल्म के बैनर तले बन रही है। यह तेलुगू के प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस में से है। फिल्म सीनियर एक्टर कृष्णम राजू प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभास की यह फिल्म भी मेगाबजट फिल्म होगी और इसे भी हिंदी, तेलुगू और तमिल में एक साथ बनाया जाएगा।

फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े नज़र आएंगी। फिल्म के डायरेक्टर राधा कृष्ण हैं, जो अपने स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर के लिए खास पहचान रखते हैं। हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियोज में फिल्म के लिए भव्य सेट तैयार किया गया है।





प्रभास के प्रशंसक केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग बाहुबली सुपरस्टार के दीवाने हैं। प्रभास ने फिल्म साहो के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है और दमदार थ्रिलर के साथ सम्पूर्ण देश को अपना दीवाना बना लिया है।