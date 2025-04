अक्षय कुमार की केसरी 2 की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार हुई धीमी, स्कीम के सहारे दर्शकों को रिझाने की कोशिश

अक्षय कुमार की फिल्म 'Kesari Chapter 2' को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। फिल्म के कलेक्शन बहुत कम है, लेकिन स्थितर हैं। अक्षय कुमार की इस देशभक्ति से भरी फिल्म को 'Buy One Get One Free' टिकट स्कीम के कारण थोड़ा फायदा मिला।

दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 4.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जबकि शनिवार को 7.20 करोड़ रुपये और रविवार को 8.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया। हालांकि सोमवार को कलेक्शन 2.65 करोड़ रुपये तक आ गए।

फिल्म को आज यानी मंगलवार को मल्टीप्लेक्स चेन द्वारा चलाए जा रहे #BlockbusterTuesdays स्कीम का फायदा मिल सकता है, जिसमें टिकट सिर्फ 99 रुपये में मिल रही हैं। इससे उम्मीद है कि फिल्म का बिज़नेस दोबारा उछाल मारेगा और 70 करोड़ रुपये तक फिल्म का कलेक्शन पहुंच जाएगा।

फिल्म ने भारत में अब तक कुल 68.58 करोड़ रुपये का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। दर्शकों की पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी और टिकट स्कीम्स के चलते फिल्म को मिड-वीक में ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 'Kesari 2' तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ क्लब के नजदीक पहुंच सकती है।