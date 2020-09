पानी फाउंडेशन ने बंजर जमीन पर उगाया जंगल, आमिर खान ने वीडियो शेयर कर जाहिर की खुशी

बॉलीवुड एक्टर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आमिर खान अपने 'पानी फाउंडेशन' के द्वारा किए गए कामों को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं।

आमिर खान के ने सितंबर 2018 में महान जापानी पारिस्थितिकीविद अकीरा मियावाकी से प्रेरित- सायट्रीस पर्यावरण ट्रस्ट के साथ मिलकर इस सफर को शुरू किया था। जिसके तहत, एक बंजर भूमि को जंगल में बदला जाता है। दो साल बाद, सितंबर 2020 में इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।





फाउंडेशन ने सतारा जिले, महाराष्ट्र के ग्रामीणों के सहयोग से 2000 पौधे लगाए। एक जंगल की तरह बनाने के लिए पेड़ की प्रजातियों को सावधानी पूर्वक मिश्रण के लिए चुना गया था और वृक्षारोपण पर विस्तार से ध्यान दिया गया ताकि वे तीव्र गति से बढ़ें। अंतिम परिणाम जबरदस्त है और गर्व करने लायक है क्योंकि अब स्वस्थ पेड़ों के साथ बेहद घने जंगल, जानवरों के लिए निवास स्थान, कीड़े और बहुत कुछ उपलब्ध है।

आमिर ने यह दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, Really proud of this experiment done by the team. Please watch and give me your reactions. Love. a.





आमिर खान, किरण राव और सम्पूर्ण पानी फाउंडेशन की टीम पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र और उसके आसपास जल संरक्षण गतिविधियों में संलग्न है। फाउंडेशन के अविश्वसनीय समय और प्रयासों ने मनुष्यों, पौधों और जानवरों को सामंजस्यपूर्ण रूप से बदलने में सक्षम बनाया है। उनके प्रयासों से बंजर सूखे इलाकों में आज हरे-भरे जंगल उग आए हैं।